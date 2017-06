Jarlsberg er med

Bane Nor skal likevel utrede en jernbanetrase fra Tønsberg og sørover via Jarlsbergjordene. Dette alternativet var først ikke med, men Bane Nor gjør dette for å bli enige med kommunene Tønsberg og Nøtterøy. Denne traseen følger i hovedsak dagens jernbanelinje over Jarlsbergjordene sørover mot Stokke.