Gadd ikke stoppe for politiet

En 21 år gammel mann er i Sandefjord tingrett dømt til fengsel i 75 dager for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand, og for å ha unnlatt å stanse for politiet. En natt i august skal han ha kjørt motsatt vei i en enveiskjørt gate og ha kjørt over fartsgrensa i 30-sone, mens han hadde en promille på 0,8 milligram pr. liter luft. I dommen står det at han skal ha ignorert politiet tre ganger da de forsøkte å stanse han. Han dømmes også til å betale en bot på 42.000 kroner og mister førerkortet for alltid.