Mannskap fra Forsvaret har nå fjernet tennmekanismen på bomben, og det blir nå sett på som sikkert å kunne fjerne bomben fra Vallø.

– Brannrøret er nå uskadeliggjort, og det er ikke noen tennsats i bomben. Vi ser nå på bomben som et stabilt objekt som kan flyttes på, sier pressevakt i Forsvaret, Brynjar Stordal.

Ekspertene fra Forsvarets ammunisjons- og EOD-skole (FAES) på Sessvollmoen utførte første del av sitt arbeid med å fjerne tennmekanismen på bomben klokka 15.25.

Eksplosivrydderne jobber videre med bomben i henhold til sine metoder og rutiner. Deres mål er etter hvert å få en kontrollert detonasjon av bomben på egnet sted, fortrinnsvis under vann ute i Oslofjorden.

Brannmannskapene deltar nå i sikringsarbeidet før Forsvarets eksplosivryddere startet arbeidet med bomben på Vallø. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Vil sprenge bomben på sjøen

Politioverbetjent Frank Gran ved politiet i Tønsberg Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Et fartøy fra Skærgårdstjenesten i Tønsberg skal frakte bomben vekk fra Vallø til et sted der den kan detoneres.

I nærheten av Vallø ligger det et naturreservat som det blir tatt hensyn til. Politioverbetjent Frank Gran sier det er et alternativ å detonere bomben i nærheten av Rauer på andre siden av Oslofjorden.

– Vi ønsker å detonere bomben i dag. Forsvaret har mannskaper på stedet her med spesialavdelinger som kan gjennomføre det, sier Gran.

De siste opplysningene går ut på at bomben vil bli detonert under vann på Østfoldsiden for å unngå skader i Færder nasjonalpark. Og at beboerne på Vallø får flytte hjem i kveld.