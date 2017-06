Flere velger å ta lappen for automatgir

Mange trafikkskoler i landet ser en tendens til at stadig flere tar oppkjøring for automatgir, hovedsakelig de unge.

17 år gamle Kristina Elisabeth Jorend fra Sandefjord i Vestfold er en av dem.

– Jeg har fått veldig mange kommentarer av venner og familie som mener det er fordelaktig med å ta automatlappen. De tror det kommer til å bli mye mer automatbiler fremover og at manuelle biler vil forsvinne etter hvert, sier Jorend.

ENKLERE: Kristina Elisabeth Jorend synes også at det er mye enklere å forholde seg til trafikkreglene og bilen når hun slipper å tenke på giring. Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

– Spennende utvikling

Geir Cato Kristiansen, leder for alle personbilkontorene i LEARN, kan bekrefte tendensen.

Han forteller at alle trafikkskolens tolv kontorer i Vestfold, Oslo, Akershus, Telemark og Buskerud, har fått en økning i antall elever som ønsker å ta førerkort for automatisk girkasse.

– Det er en spennende utvikling på automatgir. Når du ser på nybilsalget med hybrid, elbil og andre løsninger, så er kløtsjen borte, sier Kristiansen.

I årene 2005 til 2010 valgte i gjennomsnitt rundt 13 prosent av kundene automatisk girkasse. Fra 2011 har andelen økt til oppunder 30 prosent.

NY OPPKJØRING: Trafikklærer Gunn Karin Knutsen sier at dersom du har tatt oppkjøring for automatgir, men føler et behov for å kunne kjøre manuell bil, så trenger du bare å ta en ny oppkjøring. – Ingen kjøretimer eller teoriprøver kreves. Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

– Og i 2016 utgjorde nybilsalget uten kløtsj nesten 90 prosent. Og det gjør at elevene våre ikke har mulighet til å øvelseskjøre med kløtsj med foreldrene sine, som gjør at etterspørselen øker hos oss, forteller han.

Flere fordeler

Det er flere fordeler med å velge automat, ifølge Kristiansen.

– Når man slipper å gire, blir man mer oppmerksom på trafikken rundt seg, sier han.

Dermed blir det enklere å lære seg å kjøre og de fleste vil trenge færre kjøretimer. Resultatet er enklere og billigere kjøreopplæring enn om man skulle tatt manuellappen.

– Jeg er helt sikker på at om alle vi kjører automatgir så vil sikkerheten øke på veiene, sier Kristiansen.

Ønsker mer frihet

Trafikklærer Gunn Karin Knutsen ved Driving trafikkskole i Sandefjord er enig med kollegaen.

Hun sier likevel at til tross for økningen, så velger flertallet av elevene oppkjøring med manuelt gir fordi de ønsker mer frihet.

– Fordelen med manuell er at du har flere muligheter. Du kan ikke bare ta hvilken som helst bil når du har automat, for du kan bare kjøre automatbil, sier Knutsen, som har flest elever på manuell.

– Et problem

GIR IKKE OPP: Geir Cato Kristiansen gir ikke opp. Han jobber fortsatt med å kunne fjerne begrensningene for dem som har automatlappen. Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

Geir Cato Kristiansen understreker at disse begrensningene har vært et problem i bransjen.

Han har over lengre tid jobbet med forslag til endring av Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve.

Likevel tror han ikke at endringen vil komme med det samme.

– Jeg har jobbet med det inn mot flere partier for å endre forskriften innenfor samferdselspolitikken i Norge. Vi har snakket med myndighetene for å se på mulighetene til å kunne endre disse, der får vi svar om at reglene er styrt av et EU-direktiv, så det er vanskelig å endre på. Men på storbil ser vi at kløtsjen allerede er borte, så der har endringen gått i den retningen vi ønsker.