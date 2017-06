Fjerner alderskrav

Politihøgskolen fjerner kravet om at søkere må fylle 20 år det året de blir tatt opp. Aldersgrensen blir erstattet av et krav om at studenter må ha hatt førerkort i ett år før de begynner på Politihøgskolen. Bakgrunnen for endringen er nye forskrifter om opptak fra Justis- og beredskapsdepartementet, skriver Politiforum.