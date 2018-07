Klokken 06.58 torsdag morgen ble en buss i Tønsberg stanset av politiet etter melding om at bussjåføren kunne være beruset.

– I den forbindelse ble det foretatt en kontroll av den bussen. Den ble stanset og sjåføren måtte blåse en alkotest. Han blåste over lovlig verdi, og ble tatt med til en blodprøve, sier operasjonsleder Rune Hunshamar ved Sør-Øst politidistrikt til NRK.

– Hvor høy promille hadde han?

– Det er for tidlig å si. Det er tatt en blodprøve, og det resultatet foreligger ikke. Men alkotesten politiet tok på stedet, viste at han blåste over lovlig verdi.

Det var ti passasjerer om bord i bussen, og busselskapet ordnet ny transport for dem.

– Det er selvsagt svært alvorlig. Med passasjerer om bord er det ekstra ille. Selskapet sjåføren har et ansettelsesforhold til, har nå tatt tak i saken, sier markedsdirektør Trond Myhre i Vestfold Kollektivtrafikk til VG.

Bussjåførens førerkort er beslaglagt.