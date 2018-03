Alkolåsen blir i første omgang påbudt i busser og minibusser, men kan på sikt utvides til å gjelde også drosjer og godstransport.

Låsen fungerer ved at sjåføren må blåse i et instrument. Gir alkolåsen grønt lys, kan sjåføren starte bilen.

– Passasjerene skal føle seg helt trygge på at sjåføren ikke er ruset. Denne teknologien er nå så tilgjengelig og godt utprøvd at vi mener det er fornuftig å bruke den. Vi vil øke trafikksikkerheten ved å innføre påbud om bruk av alkolås, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til NRK.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener alkolås vil øke tryggheten til busspassasjerene. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Selskapet Nettbuss har allerede montert alkolås i alle kontrakter hvor dette er påkrevd, blant annet i Østfold. Kommunikasjonssjef Dag Bones i Nettbuss er positiv til alkolåsen.

– Vi er positive til alle påbud som fremmer trafikksikkerhet, så her skal det ikke stå på viljen. Men det er en kostbar sak å ettermontere alkolås i samtlige busser, sier han.

– Øker trafikksikkerheten

Vedtaket fra Stortinget kom to uker etter at Statens vegvesen lanserte en liste på 136 tiltak, som skal sørge for at man når målet om mer enn en halvering av antall omkomne og hardt skadde i trafikken de neste tolv årene.

I løpet av fem år skal alkolås være montert i alle norske busser og minibusser. Solvik-Olsen forteller at busselskapene får overgangsordninger for å få på plass utstyret.

– Nå har Stortinget nettopp vedtatt regjeringen sitt forslag om å innføre påbudet, nå gjelder det å få på plass forskriftene. Så får busselskapene noen år på seg til å gjennomføre dette, sier han.

Blåseinstrumentet må gi grønt lys før føreren kan starte opp bilen. Foto: Birger Kjølberg/NRK

Utgiftene til anskaffelse, montering og kontroll av alkolåsen skal dekkes av selskapene selv. Bones i Nettbuss håper staten stiller opp med økonomisk støtte i overgangsperioden.

– Hvis vi får et påbud med tilbakevirkende kraft, at det skal monteres i samtlige busser uansett alder og når kontrakten er inngått, så forventer vi at det offentlige stiller opp med en overgangsstøtte, slik at vi kan få dette ettermontert i alle busser, sier han.

Også Statens vegvesen vil vurdere å innføre krav om alkolås i kjøretøy som brukes til førerprøver.

Les også: Tine innfører alkolås

Også selskapet Unibuss har alkolås i flere av sine busser, blant annet i 54 busser som ble satt inn på åtte bussruter i Østensjø-området i Oslo i 2015. Foto: Unibuss

Taxiselskap: – Bare positivt

Samferdselsministeren påpeker at flere busselskaper og transportfirmaer allerede i dag har alkolås i sine kjøretøy som et generelt trafikksikkerhetstiltak.

Selv om de nye reglene foreløpig ikke gjelder drosjer, har Moss Taxi allerede montert alkolås i sine 46 drosjer.

– Vi opplever dette som positivt. Vi har bare fått positive tilbakemeldinger fra kundene, sier drosjesjåfør Per Skau Thorvaldsen.

De valgte å montere utstyret av hensyn til kundenes sikkerhet. De skal ikke være i tvil om at drosjesjåførene til taxiselskapet er edru bak rattet.

– Vi hadde dessverre ett tilfelle og det er ett for mye. Det er også en av grunnene til at vi har valgt å sikre oss mot at det skjer igjen, sier Thorvaldsen.