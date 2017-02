– Jeg sliter mest med sosial angst og raseriproblemer, men det skjer ikke hvis jeg får katten, sier Mai Helen Raaen (21).

Hun er i Tønsberg sentrum sammen med to venner. På nakken hennes sitter katten Maxi (4) og i bagen ved siden av ligger Daisy (2). De er nesten alltid med når Raaen er ute blant folk.

Kattene har på seg gule refleksvester med trykket «Jeg er på jobb», for de har faktisk en jobb ikke så mange andre katter har.

– Hovedjobben til Maxi er å hjelpe folk med angst og depresjon, sier Raaen.

Hun legger til at når kattene har på seg refleksvesten, så gjelder samme prinsipp som med en blindehund, ikke klapp katten.

OPPLÆRING: Daisy er en av de fire kattene Mai Helen Raaen trener opp. Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK

– Roer ned angst

Hun har trent opp kattene til å tåle store folkemengder og til å gå i bånd, slik at de kan være med henne ut og hjelpe henne med angsten.

– Jeg tar de med ut, får dem til å være sosiale med fremmede, gir dem ros og godbiter. Ja, akkurat som vi gjør med en hund, sier hun.

Daisy er fortsatt under opplæring, men hun er med ut for å bli vant til folk.

Venninnene Sandra Synnøve Bjordal Marthinsen (15) og Venita Daffinrud Berven (16) har også kjent effekten ved å ha kattene med i vennegjengen.

– Det å ha Maxi eller Daisy på skulderen hjelper meg med angsten min, sier Bjordal Marthinsen. Daffinrud Berven er enig i dette, og legger til at kattene roer henne ned hvis hun er deprimert eller har angst.

HJELPER: Venita Daffinrud Berven og Sandra Synnøve Bjordal Marthinsen sier at kattene roer dem ned hvis de har angst eller er deprimerte. Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK

Fysisk effekt

Ifølge psykolog Arne Repål har dyr en god effekt på folk med psykiske lidelser, og han sier at dyr kan hjelpe på isolasjonen til folk som har sosial angst.

– Dyr gir et livsinnhold og noe å stå opp til. Vi kan også føle oss forstått og sett av et dyr, så det er mange måter et dyr kan bidra på, sier Repål.

Han legger til at mange opplever dyr som en venn, og at dyr har en fysisk effekt på folk.

– Du kan holde rundt hunden eller ha katten i fanget, og vi vet at det virker beroligende, sier han.

Vil godkjenne servicekattene

Til sammen trener Raaen opp fire «servicekatter». Hun har ikke sett andre bruke katter på denne måten før, og tror dette er de første i Norge.

21-åringen har ikke fått kattene godkjent som servicedyr ennå, men drømmen er å få dem godkjent slik at de kan bli brukt i flere sammenhenger.

– Jeg har tenkt på å ta med Maxi inn på gamlehjem, men det er ikke godkjent ennå. Jeg håper noen vil ta han med inn etter hvert, så han ikke bare hjelper ute i offentligheten.