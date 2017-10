Bane NOR beklager etter nye togproblemer.

Den siste tiden har to av ti togavganger på Østlandet vært forsinket eller innstilt.

Forrige uke beklaget NSBs konsernsjef, Geir Isaksen, den lave punktligheten på en pressekonferanse. Samtidig fortalte han at mange av forsinkelsene skyldes feil på anlegg Bane NOR har ansvar for.

BEKLAGER: Pressekontakt Kjell Bakken sier Bane NOR skal jobbe hardt for å sørge for at reisende kommer seg frem. Foto: Igor Tratkowski / NRK

I dag fortsatte problemene da det ble oppdaget en feil i signalanlegget på Tønsberg stasjon etter at det i helgen ble lagt inn to nye sporvekslere.

Planen var at arbeidene skulle fullføres natt til tirsdag, men feilen førte til at Vestfoldbanen måtte stenges for trafikk mellom Skoppum og Sandefjord helt frem til etter klokka 18.

Pressekontakt i Bane NOR, Kjell Bakken, beklager situasjonen.

– Dette er det verste som kan skje for oss. At vi ikke blir ferdige til tiden, og at det går utover de reisende.

Skal diskutere tiltak

– Vi jobber hardt for å holde togene i rute, men den siste tiden har vi opplevd at vi har hatt mye feil. Spesielt på gamle anlegg, forklarer Bakken.

Abdi Ahmed, som i dag skulle reise fra Tønsberg til Oslo, begynner å bli lei av å kjøre buss for tog.

– De har en jobb å gjøre. Bussene kommer ofte for sent. Man får hjelp, men jeg føler at de kunne kommunisert bedre.

FRUSTRERT: Abdi Ahmed forteller at han nylig måtte vente i tre kvarter for å komme videre med buss da toget han satt på måtte stoppe. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Førstkommende torsdag møtes NSB og Bane NOR for å snakke om problemene de har hatt den siste tiden.

– Vi ønsker å diskutere situasjonen, og se på hva slags tiltak vi kan komme med, forklarer Bakken, som ser frem til at man etter hvert skal få oppgradert anlegg over hele landet.

– Vi kan ikke leve med at vi har anlegg som er 60 til 70 år gamle. Moderne anlegg er mer driftssikre. De kan overvåkes slik at feil lettere kan utbedres.