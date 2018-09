– Bekymringsfullt, sier Kari Jussie Lønning om resultatet i Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse 2018 (SHoT). Hun er leder av styringsgruppen for undersøkelsen.

50 054 studenter deltok. 44 prosent av dem rapporterer et risikofylt eller skadelig alkoholbruk.

Hvor ofte drikker du?

Lønning forklarer at de bruker AUDIT (alcohol use disorder identification test) for å kartlegge alkoholatferd.

Ut ifra hvordan spørsmålene besvares, vurderes det hva slags forhold studentene har til alkohol.

Hvor ofte drikker du?

Hvor mange enheter drikker du vanligvis når du drikker?

Hvor ofte drikker du mer enn seks alkoholenheter?

Hvor ofte i løpet av det siste året har du ikke vært i stand til å stoppe å drikke etter at du har begynt?

Hvor ofte unnlot du å gjøre ting du skulle ha gjort fordi du drakk eller ønsket å drikke alkohol?

Hvor ofte starter du dagen med alkohol?

Hvor ofte i løpet av det siste året har du hatt skyldfølelse på grunn av drikking?

I årets undersøkelse ble resultatet at 38 prosent av studentene har et risikofylt alkoholbruk, mens 6 prosent har et skadelig alkoholbruk.

– Mange av disse spørsmålene vil dem som ikke er totalavholdende svare ja på, uten å være i en risikosone av den grunn, sier Lønning.

Det er hvis totalscoren på disse spørsmålene blir høy, at varsellampene blinker.

– Dem som svarer for eksempel «nesten daglig» på alle spørsmålene, eller at de drikker ti eller flere alkoholenheter på en typisk drikkedag, får en høy score, sier Lønning.

MINDRE FOKUS PÅ ALKOHOL: Kari Jussie Lønning håper undersøkelsen fører til større åpenhet og arrangementer der alkohol ikke er hovedfokuset. (arkivbilde) Foto: Snorre Tønset / NRK

Hun påpeker at mange drikker mer i studietiden enn når de blir eldre.

– Det vi ikke vet noe om, er hvem i risikogruppen eller den skadelige gruppen, som tar dette med seg videre. Når du snakker med folk som har utviklet store alkoholproblemer, sier en del av dem at dette startet i studietiden.

Prestasjonspress

Resultatet bekymrer også studentleder Elin Gravningen i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Hun opplyser at de skal gå gjennom rapporten for å prøve å finne ut hvorfor det for mange er mye alkohol i studietiden.

MILJØ: Elin Gravningen sier det gjøres mye for å fremme sunt og godt studentmiljø på campus. – Studentsamfunnene og fadderstyrer er svært opptatt av å gi bredde i arrangementene sine, blant annet alkoholfrie happenings, sier hun. (arkivbilde) Foto: Bjørn Torleiv Wahl / NRK

Selv hører hun ofte om prestasjonspress blant studentene, og forteller at hun ikke blir overrasket om dette viser seg å spille inn.

– Vi ser blant annet at studentene svarer veldig høyt på spørsmål om perfeksjonisme, hvor nær halvparten svarer at de alltid eller svært ofte har veldig høye mål for seg selv. Mange føler på forventningen om at de skal prestere på skolen, på deltidsjobben, overfor familien, og ikke minst sosialt.

Drikker du for mye?

Fred Rune Rahm, lege og seniorrådgiver i Kompetansesenter rus – region sør, synes det er vanskelig å si helt konkret hvor mye alkohol som er for mye i studietiden.

Han nevner likevel noen tegn på at det kan være for mye:

Drikker du mer enn et par dager i uken, bør du stoppe opp og tenke deg om

Hvis du drikker mer enn tre-fire enheter, for eksempel tre-fire halvlitere med øl, ved en drikkeanledning, så spør deg selv om det er så mye alkohol du ønsket å drikke

Hvis du selv opplever det som litt vanskelig eller er usikker på om du drikker for mye, er det sannsynlig at du drikker litt for mye. Eller hvis andre påpeker det, eller på andre måter reagerer på drikkevanene dine

Hvis drikkingen går utover andre viktige ting i livet, som for eksempel studier, er du sannsynligvis over i et fareområde

Hvis du føler at du trenger alkohol for å takle utfordringer i studenttilværelsen, bør du også tenke deg om

– Hvis du opplever at du ikke klarer å stå imot et drikkepress, at du drikker mer enn du hadde ønsket å drikke fordi drikkepresset er for stort, da er du muligens også litt ute å kjøre, legger han til.

Tester på nett

Rahm anbefaler dem som er usikre på sitt eget alkoholforbruk, å teste seg på anonyme skjemaer på nett. Da kan man få en ide om hvordan man ligger an når det gjelder risiko for å utvikle et alkoholproblem.

– Hvis du selv klarer å redusere alkoholforbruket, er ingenting bedre. Men hvis du føler at du ikke klarer å stå imot, bør du søke råd hos fagfolk.

I SHoT-undersøkelsen kommer det også frem at hver fjerde student forteller om psykiske plager. Hvis man drikker alkohol for å døyve psykiske problemer, er det en veldig uheldig kombinasjon, sier Rahm, som tar forbehold om at han ikke har lest undersøkelsen.

– Da kan du lett gli inn i et alkoholforbruksmønster som du kan komme til å slite med.