Med en visjon om at «ingen skal drukne» ønsker Redningsselskapet å minske drukningsfaren som har vist seg å være høy denne sommeren.

Bare den siste uka, fra forrige fredag til i dag, har det vært sju drukningsulykker. Foreløpige tall fra Redningsselskapet viser også at det så langt i juli har vært 15 drukninger.

– Det er helt forferdelig og trist. Det er mange som ikke har sjøvett og som ikke kan svømme godt nok, sier stortingspolitiker for Venstre, Abid Raja.

Halvparten er svømmedyktige

32 personer har samlet seg på Redningsselskapets nye senter i Horten for å lære seg å svømme. 90 prosent av deltakerne er med innvandrerbakgrunn, og mange av dem er barn.

En undersøkelse i regi av Norges Svømmeforbund (NSF) fra 2013 viser at kun halvparten av landets tiåringer kan svømme 200 meter eller mer. I Sverige og Danmark derimot, ligger tallet på nærmere 90 prosent.

– NSF har ikke gjort noen undersøkelser etter 2013, men andre undersøkelser har vist samme tendens senere, sier utviklingskonsulent Jan Kjensli i NSF, og henviser til blant annet Kommunerevisjonens rapport om svømmeopplæring i Oslo.

LEK: For å gjøre svømmeopplæringen litt morsom, har det blitt satt ut en oppblåsbar trampoline ut i vannet. Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Omtrent halvparten av dem som kommer til senteret kan ikke svømme, sier Rigmor Frogner, som er svømmelærer og frivillig ved Redningsselskapets senter i Horten.

I løpet av en uke får deltakerne en god innføring i svømming og sjøvett, men det blir for lite tid til den tekniske biten av svømming som sport.

– Det viktigste er å gjøre barna trygge i vannet. Det er jo klart at det er foreldrene som kanskje bør ta den første opplæringen, sier hun.

Generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind, sier at i tillegg til svømmeopplæring, innsyn i sjøvett og førstehjelpskurs, så får familiene en ferieopplevelse.

– Det er en totalpakke som jeg håper regjeringen ønsker å støtte fremover, forklarer Lind.

I HORTEN: Generalsekretær i Redningsselskapet Rikke Lind og stortingspolitiker for Venstre Abid Raja har møtt opp på Redningsselskapets nye senter i Horten for å følge opp dugnaden. 32 personer har kommet for å lære seg å svømme. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Kjenner seg selv igjen

Abid Raja (42), som selv ikke kunne svømme for seks år siden, har vært en stor pådriver for at flere innvandrerbarn skal lære ferdigheten.

– Nei, jeg lærte ikke å svømme av mange kulturelle årsaker. Det er mange innvandrere i dag som heller ikke kan svømme av de samme grunnene. Men det er også slik at mange etniske norske ikke kan svømme fordi skolen ikke har gitt god nok opplæring, mener stortingspolitikeren.

Han anerkjenner at foreldrene ikke alltid har mulighet eller kunnskap til å kunne lære opp barna på egen hånd.

– Og det er for sent å starte opplæringen i 4. klasse, for da har mange barn utviklet skrekk. Det er verken bra for integreringen eller for mangfoldet at så mange barn ikke kan svømme, sier Raja.

65 millioner til svømmeopplæring

For å gjøre noe med situasjonen, har regjeringen satt av 65 millioner til svømmeopplæring i barnehagene.

– Det å lære å svømme i basseng er veldig trygt og ordentlig, men folk må også lære å komme seg ut i naturen og i sjøen. Så det Redningsselskapet gjør her med frivilligheten, er et eksempel til etterfølgelse. Jeg håper at alle som har mulighet, klarer å gjøre tilsvarende dugnader rundt omkring i landet.