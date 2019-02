– Fyll ut skademeldingen et annet sted

– De fleste har en lei tendens til å bli stående å fylle ut skademeldinger midt i trafikken, sier Bjarne Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Snøværet har skapt kaos på veiene disse siste dagene. Og det blir ikke bedre med det første – det er mer snø i vente.

Lavere stressnivå

– Vi snakker rundt 1000 trafikkuhell hver eneste dag, sier Rysstad.

– Konsekvensen av å stå ved siden av veien, kan være enda flere farlige situasjoner og ulykker. Samtidig fører det til lengre køer, og betydelige samfunnsmessige kostnader.

Han anbefaler bilister som kolliderer, der det kun oppstår materielle skader, om å utveksle mobilnummer og registreringsnummer før man kjører til et trygt møtested.

– Hvis man klarer å ta dette i fred og ro med et kaldt hode, vil det føre til bedre skademeldinger, sier han.

Dette gjør du ved trafikkuhell uten personskade Ekspandér faktaboks Sett på varselblink

Ta på refleksvest

Sikre skadestedet med varseltrekant

Er du usikker på om politiet bør varsles så varsler du dem. Du kan ringe på 02800 i steden for 112 dersom det ikke er snakk om akutt nød

Husk at promillekjøring og liknende er en politisak selv om ingen er skadd

Noter navn og telefonnummer til vitner

Ta bilde av skader

Skriv skademelding (Kilde: NAF)

Tips til hissigpropper

Politioverbetjent Henning Johansen i Sør-Øst politidistrikt, sier at nysgjerrige bilister bidrar til å øke lengden på køen ved å bremse for å se hva som har skjedd.

– Jeg var nylig ute på et trafikkuhell ved en rundkjøring. Her kjørte de involverte inn på en bensinstasjon for å fylle ut skademelding.

TRAFIKK: Politioverbetjent Henning Johansen. Foto: Robert Hansen / NRK

– Hvordan hindrer man krangling mellom partene etter uhellet?

– Jeg pleier å si at en skademelding kommer i to deler, en til hver av partene. Her kan man også komme med sin egen forklaring.

Johansen sier det derfor ikke er noe poeng å krangle om skyld på skadestedet.

– Man betaler mye penger til forsikringsselskapene, og deres oppgave er å avgjøre skyldspørsmålet seg imellom, sier Johansen.