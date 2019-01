Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Bare minutter etter at et vogntog som hadde satt seg fast på E18 ved Lanner i Porsgrunn ble fjernet, ble nok et vogntog sittende fast på samme sted.

Trafikken var lenge stengt i sydgående retning, og det er fortsatt lange køer og saktegående trafikk i sydgående løp på E18.

Føreren ble i etterkant av hendelsen pålagt kjøreforbud på vogntoget, da det viste seg at det kun hadde to kjettinger tilgjengelige til syv hjul.

En bilist NRK har snakket med forteller at han stod helt stille i over én time på E18 i Porsgrunn da det første vogntoget satt seg fast.

Mange uhell

Bilister som er lei av å vente, forsøker å snu på E18.

– Vi oppfordrer bilister til å ikke snu på E18. For det første er det som regel ikke lov, for det andre kan det føre til alvorlige ulykker, legger han til.

Det har vært flere ulykker som følge av snøværet torsdag. Politiet i Sør-Øst har fått mellom 30 og 40 trafikkrelaterte meldinger i løpet av få timer denne ettermiddagen.

– Det har ikke vært veldig alvorlige ulykker, men det blir en del følgeulykker fordi folk ikke klarer å stoppe i tide, sier operasjonslederen.

Tidligere i ettermiddag rykket nødetatene ut etter en melding om at en åtte år gammel jente var påkjørt i Luksefjellveien i Skien. Kjøretøyet hadde ikke høy fart, og det ble ikke alvorlig personskade.

Også fylkesvei 45 ved Skafsåberget i Telemark har vært stengt på grunn av et fastkjørt vogntog. På riksvei 7 mellom Bromma og Nesbyen i Buskerud kjørte en traktor med to personer ut, og førte til at veibanen ble stengt i begge retninger.

En trailer sperret i flere timer E6 i sydgående retning ved Son i Akershus.

Også i Bamble har det vært utfordringer på veien. Her har en trailer kjørt ut og blitt sittende fast, og sperrer det ene feltet. Foto: Vidar Tellefsen

– Bli stående

Operasjonslederen oppfordrer alle som skal ut i trafikken i kveld om å kjøre forsiktig.

– Har du dårlig tid eller skal rekke noe, så tilsier været i dag at du må beregne tid hvis du vil komme helskinnet hjem med bil og folk, sier Alfheim.

– Står du i kø, så bli stående. Vi i politiet gjør hva vi kan, og ønsker å åpne veiene det er problemer på så fort som mulig, legger han til.

Personer NRK har snakket med har stått lenge stille i kø i ettermiddag. Foto: Heljar Berge / NRK-TIPSER

Mer snø

Vakthavende meteorolog Kristen Gislefoss ved Meteorologisk institutt sier til NRK at det er ventet en god del snø det neste døgnet.

– Dette gjelder særlig de kystnære områdene i Telemark, og egentlig langs Sørlandsbanen. Det er ofte her vi finner maksnedbøren, sier Gislefoss.

Det skal snø, mer eller mindre, helt fram til utpå lørdagen.

Foto: Theo Aasland Valen

– Vi har en vinterlig værsituasjon på Østlandet. Snøværet vil gi seg i løpet av lørdagen, sier meteorologen.

Han minner om at været med lett vind og minusgrader kan føre til glatte veier.

– Bilene kjører i tørr snø som legger seg som et glatt lag på veiene. Porene i asfalten blir fylt med snø, og det gir en polert overflate hvis ikke det saltes, sier Gislefoss.