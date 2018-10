– Den er blitt vår lille lokale isbre

– Den er blitt en snakkis på bygda, sier Christian Kjøniksen i Nordic Gardens i Lardal.

Rekordsommeren har tatt knekken på bøndenes avlinger og sørget for at et utall skogbranner har herjet på Sør-Østlandet.

Men en 40 meter lang og fire meter høy isklump fra sist vinter har imponert både turister og lokalbefolkningen i Lardal med sin utholdenhet.

– Vi har hatt sommerturister som har svinget innom for å se på den. De har parkert ved siden av og tatt seg en kopp kaffe, sier Kjøniksen.

Laster Giphy-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

13 meter høy

Sammen med kollegaene har det lenge pågått et veddemål om hvor lenge isen blir liggende, men kun fire ser ut til å ha nok is i magen.

IS: Christian Kjøniksen og kollegene er overrasket over oppmerksomheten isklumpen på bedriftstomta får. Foto: Vegard Lilleås / NRK

– Jeg tippet 19. september, men fire tippet at den ikke ble borte i år. De ligger an til å stikke av med en pose bamseboms, sier han.

Haugen med snø og is har gradvis blitt brøytet opp av firmaet i løpet av den lange vinteren og var opprinnelig 13 meter høy. Den er også blitt beskyttet av bark.

– Nå er den blitt vår lille lokale isbre. Mange kjører innom for å sjekke hvordan det går med den, sier Kjøniksen.

Liten isbre

Klimaforsker Helene Muri på NTNU sier Kjøniksen og kollegaene kan ha måket seg en liten isbre.

– Hvis isen ikke smelter om sommeren, og det legger seg ny snø til vinteren, kan det bidra til at iskrystaller klumper seg sammen og blir mer komprimert.

FORSKER: Helene Muri jobber blant annet med ulike problemstillinger knyttet til klimaproblematikk. Foto: NTNU

Muri sier bark er en god isolator, og at det ikke kan ha vært mye vind som har berørt isen. Vind akselererer smelting av snø ved å øke fordampningen.

– Is har en tetthet på omtrent litt under ett gram per kubikkcentimeter ved null grader. Vann har helt annen tetthet ved sommertemperatur. Når man komprimerer denne isen og den isoleres så blir den stabil, sier Muri.

Forskeren sier tykke isbiter før i tiden ble brukt på skip til preservere fersk mat.

– Kan isen i Lardal brukes til noe fornuftig?

– Kanskje den kan bli et skianlegg med tiden?