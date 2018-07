Rekordmange branner gjør at det koker for Sivilforsvaret

Ferske tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at det hittil i år har vært 1682 gress- og skogbranner. I løpet av hele 2017 var 1078 branner.

Fungerende distriktssjef i Sivilforsvaret i Hordaland, Eivind Hovden, bekrefter at den tørre sommeren har vært travel.

– Det har vært veldig hektisk for oss. Totalt i år har vi hatt 6000 innsatstimer, og enkelt summert er det 160 arbeidsuker. Det er mye, sier Hovden.

STERK ØKNING: Denne grafen viser antall branner i inn- og utmark per uke for 2016,2017 og 2018. Tallene økte kraftig i løpet av de tørre sommerukene i år. Foto: DSB

Pumpet vannet til topps

Rett over klokken 13 på lørdag gikk alarmen som varslet skogbrann på Reigstadfjellet på sørvestsiden av Osterøy.

Brannen herjet i nesten et døgn, før meldingen kom om at den omsider var slukket. Hovden forteller at det var en vanskelig brann å slukke.

– Det var en veldig spesiell innsats. Det brant ganske langt oppe i fjellet og vi måtte hente vann helt nede fra sjøen. Vi løftet vann over 200 høydemeter oppover fjellet ved hjelp av 4–5 brannpumper.

RYDDER NED: Her rydder Sivilforsvaret ned 1,4 kilometer med brannslanger og brannpumpene de brukte for å frakte vann med. Foto: CHRISTIAN LURA / NRK

I tillegg til brannpumpene måtte de også bruke 1,4 kilometer med brannslanger for å frakte vannet opp fjellsiden. På toppen hadde de et svømmebasseng på 3000 liter som ble fylt med vann ved hjelp av pumpene. Derfra hentet brannvesenet vann til slukkingsarbeidet.

Hovden sier det tar på for de rundt 600 tjenestepliktige, siden de går på jobb ved siden av.

– Den siste måneden har vi måttet bruke dem ofte. Så det er klart at det går ut over dem, både privat og i forhold til jobb.

Tærer på utstyret

De siste dagene har Sivilforsvaret fraktet utstyr ned igjen fra Osterøy. Det er ikke bare mannskapene som er slitne etter brannen, også utstyret har fått seg en runde.

– Disse pumpene har fått kjørt seg skikkelig, så de må vi ha på service nå. De har stått og gått på veldig høyt turtall i nesten to døgn sammenhengende.

GOD INNSATS: Trine Granberg, Ruben Karlsen, Eivind Hovden, Jørgen Kristiansen og Joachim Morken rydder vekk utstyret fra Osterøy. Foto: CHRISTIAN LURA / NRK

Med så mange skogbranner i Norge, har de også måttet dele utstyret sitt med andre.

– For en liten uke siden sendte vi av gårde et vogntog med nesten 5000 meter med brannslanger til Telemark og Agder for å støtte de, sier Hovden.

Følger med

Direktør for DSB, Cecilie Daae, sier til NRK at de vurderer skogbrannsituasjonen fortløpende, og er klare til å sette inn ekstra beredskap.

– Beslutningen om å sette ekstra helikopterberedskap gjøres på kort varsel og ekstra helikoptre flyttes til de områdene i landet som har størst fare for skogbrann.

Videre sier hun at det er vanskelig å anslå hva brannene kommer til å koste.

– Det er for tidlig å si hva skogbrannene kommer til å koste i år, men det er en svært krevende sesong vi er inne i nå, sier Daae.