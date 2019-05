Sør-Øst politidistrikt varslet onsdag formiddag at de skulle ha en pressekonferanse i Tønsberg. Bakgrunnen er at de siden 2015 har etterforsket og avdekket omsetning av store mengder ulovlige våpen. Politiet har kalt etterforskningen «Operasjon Bonanza».

– Bakgrunnen for prosjektet er at det i Telemark i 2015 ble beslaglagt et større antall våpen. Etterforskningen videre ga bekymring om stort antall ulovlig våpen omløp, sier leder av Felles enhet for etterforskning og etterretning i Sør-Øst politidistrikt, Lena Reif.

Hun opplyser videre at det ble avdekket flere kritikkverdige forhold hos våpensamlere og forhandlere.

– Det ble derfor nedsatt et prosjekt som vi kalte «Operasjon Bonanza». Hovedformålet med prosjektet var å identifisere sentrale personer som drev ulovlig våpenhandel og håndtering av ulovlig våpen, sier Reif.

Mangelfulle rutiner

Etterforskningen har blant annet avdekket mangelfulle rutiner i både politiet og Forsvaret.

– Det ble avdekket dårlige rutiner og underslag av våpen i Forsvaret i forbindelse med destruksjon. Samlere og forhandlere har utnyttet smutthull og svakheter i politiets våpenforvaltning, sier Reif.

Våpen er blitt plombert på fiktiv måte, og totalt er det et omfattende sakskompleks. Flere av sakene er tidligere omtalt enkeltvis, blant annet hos NRK.

Flere av sakene er avgjort, mens noen fortsatt er under etterforskning.

122 forsvarsvåpen

Politioverbetjent og leder for spesiell etterforskning, Skule Worpvik, har vært ansvarlig for prosjektet.

– Når det gjelder forsvarsvåpen, har vi funnet 122 våpen som er registrert destruert hos Forsvaret, sier politioverbetjent Skule Worpvik.

Det er også funnet igjen 54 våpen som skulle ha vært destruert andre steder, ifølge politiet. Sakene har vært alt fra ett til rundt 600 våpenbeslag i det største.

– Det er alt fra samlere som har hatt en genuin interesse, til kriminelle, der vi ikke kan slå fast motivasjonen for å skaffe våpen, sier Worpvik.

Politiet mener at våpen beslaglagt i «Operasjon Bonanza» kan ha vært tenkt for utenlandske markeder. Blant annet har noen av beslagene vært priset i Euro da politiet fant dem.

67 siktet

Til sammen har det vært 67 personer som har hatt status som siktet i sakskomplekset.

– Vi finner flere som har vært godkjente våpensamlere, flere av de siktede som har vært eller er tilknyttet Forsvaret og flere av de siktede som har vært eller er tilknyttet politiet, sier politiinspektør Kjell-Johan Abrahamsen.

Flere av sakene er videresendt til Spesialenheten for politisaker.

Abrahamsen opplyser at det har blitt beslaglagt over 1800 våpen og at flesteparten er ulovlige. Det vil si at de ikke ligger i våpenregisteret. Det er hittil avsagt totalt 17 dommer. Blant annet er to menn dømt til tre år og seks måneder ubetinget fengsel. Dommene er ikke rettskraftig.

Politiet opplyser at de underveis i arbeidet har hatt tett dialog med Forsvaret og de har også endret sine rutiner for destruksjon av våpen. Politiet jobber også med å styrke kvaliteten på våpenforvaltning.