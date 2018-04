Zuckerberg: – Har gjort betydelige feil

Onsdag ble det kjent at brukerinformasjonen til nær 87 millioner, dobbelt så mange facebookbrukere enn tidligere antatt, ble misbrukt av det britiske konsulentbyrået Cambridge Analytica under presidentvalgkampen i USA.

Det var Facebooks teknologisjef Mike Schroepfer som først opplyste om dette i et blogginnlegg.

– Det er opplagt nå at vi ikke har fokusert nok på å fokusere nok å forhindre misbruk, sa Zuckerberg i et telefonmøte med internasjonal presse.

– Vi har ikke sett stort nok på hva våre ansvar er. Det var en stor feil, og det var min feil, sa Zuckerberg videre ifølge CNN.

Overvåker Messenger

Opplysningene om hvor mange Facebook-brukere som skal ha fått brukerinformasjon misbrukt av konsulentbyrået, kom samme dag som Bloomberg avslørte hvordan Facebook-chatten Messenger skanner og overvåker meldinger mellom brukere.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg har selv bekreftet at dette er noe selskapet gjør i et intervju med Vox. Zuckerberg snakket i intervjuet om at Facebook hadde oppdaget at folk sendte det han kalte «sensasjonelle meldinger» i Myanmar i forbindelse med Rohingya-krisen.

– I det tilfellet oppdaget systemet hva som skjedde. Vi hindret de meldingene fra å nå frem, sa Zuckerberg.

Hensikten med overvåkningen er ifølge Facebook å hindre innhold som bryter selskapets regler.

Nye retningslinjer

Schroephers uttalelser blogginnlegg kommer i forbindelse med at Facebook i dag kunngjorde innføring av nye retningslinjer for personvern.

De nye reglene legger begrensninger på hva slags opplysninger tredjeparter kan få tilgang på. Blant annet skal Facebook begrense tilgangen som apper har til brukeropplysninger og hendelser, samt informasjon om grupper, medlemslister og innhold, skriver NTB.

Facebook fjerner også muligheten for å lete etter brukere ved å søke på telefonnummer eller epostadresser. Facebook argumenterer med at selskaper som har hatt tilgang på telefonnumre og epostadresser på denne måten har kunnet samle inn brukerprofiler.