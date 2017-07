Zuckerberg og Musk i robotkrangel

– Jeg slår stadig i alarmklokka, men før folk ser roboter marsjere ned gatene mens de dreper folk, vet ingen hvordan de skal reager fordi det høres så utenomjordisk ut.

Det sa SpaceX- og Tesla-gründer Elon Musk til de amerikanske guvernørenes sommermøte forrige uke, ifølge The Guardian.

– Slike advarsler er ganske uansvarlig, svarte Facebook-skaper Mark Zuckerberg i en live-stream på Facebook søndag.

De to tech-gründerne er nå kraftig uenige i hvor alvorlig menneskeheten skal ta trusselen fra kunstig intelligens (KI).

Musk tok senere kontakt med Zuckerberg for å diskutere uenigheten, og sendte dette sleivsparket i retning Facebook-sjefen.

– Jeg har snakket med Mark om dette. Hans forståelse på området er begrenset, skrev Musk på Twitter.

Frykter Terminator-verden

I foredraget Musk holdt for de amerikanske guvernørene foreslo han å starte arbeidet med å regulere den «eksistensielle trusselen» kunstig intelligens, før det er for sent.

Musk har tidligere uttalt at han er bekymret for at forskning på kunstig intelligens skal skape et Terminator-lignende scenario, der robotene reiser seg og erklærer krig mot menneskeheten.

SpaceX-gründeren kjøpte seg tidlig inn som investor i KI-firmaet DeepMind, som senere er blitt kjøpt opp av Google. Musk har sagt at han gjorde dette for å «holde et øye med utviklingen».

TERMINATOR-FRYKT: Elon Musk frykter robotene en dag vil bli autonome, og at vi skaper en konkurrent som vil ta over som den dominerende arten på jorda. Foto: Frazer Harrison / AFP

Tror det vil redde liv

Zuckerberg derimot erklærer seg selv optimist på KI-feltet.

– Jeg har ganske sterke meninger om dette, sa Facebook-sjefen under livestreamen.

– Jeg tror folk som er negative, og forsøker å piske opp disse dommedags-scenarioene ... jeg skjønner det bare ikke.

Zuckerberg tror på en langt mindre dystopisk fremtid med KI, og mener det kan redde liv gjennom diagnostiseringsteknologi. Han sier også at trafikkulykker er en av de største dødsårsakene blant mennesker, og tror KI kan eliminere det.

– Det vil bare være en dramatisk forbedring.

Facebook jobber aktivt med å utvikle KI, og «bedre måter å kommunisere på».

Zuckerberg og Musk har tidligere investert sammen i selskapet Vicarious, som jobber med å kunstig fremstille den delen av hjernen som kontrollerer syn, språk og kroppsbevegelser.

Det endelige målet for selskapet er å skape en maskin som tenker som et menneske, men som ikke trenger mat eller søvn.