Festglade pakistanere i Pakistans største by, Karachi blir trukket av en kamel og kjerre for å feire at det er jul. Bildet ble tatt 21. desember. Foto: ASIF HASSAN / Afp

Verden feirer jul Pilegrimer samler seg foran kirken hvor Jesus ble født, isbadere hopper i sjøen, tyskerne tenner lys etter terror i Berlin, og julenissen i Finland hilser verden «god jul».

Martin Holvik Journalist

Palestina: Fødselskirken

I Betlehem, der det hele startet for 2000 år siden, har i dag voksne og barn samlet seg på Krybbeplassen utenfor Fødselskirken, der man antar at Jesus blir ble født. Erkebiskop Pierbattista Pizzaballa tar del i feiringen.

Erkebiskop Pierbattista Pizzaballa står i midten i lilla. Foto: HAZEM BADER / Afp

Ved Fødselskirken har det vært konsert med trommeslagere, lystenning og bønn i løpet av dagen. Kristne pilegrimer og turister fra hele verden har strømmet til for å delta på midnattsmessen i natt.

Voksne og barn med julekostymer i Betlehem i Palestina. Foto: HAZEM BADER / Afp

Julefeiringen i Betlehem er under streng sikkerhetskontroll med soldater og vakter.

Bevæpnede vakter i Betlehem passer sikkerheten. Foto: HAZEM BADER / Afp

Russland: Det årlige juleløpet

De aller fleste tar julefeiringen betydelig mer med ro enn disse russiske hardhausene gjorde i St. Petersburg i dag.

Løpere i St. Petersburg 24. desember. Foto: Dmitri Lovetsky / Ap

Mange av løperne i det årlige juleløpet var utkledd, ikke som julenissen, men som «Ded Moroz» eller Fader Frost. Det en sagn- og eventyrfigur i øst-slavisk folkediktning der han opptrer som vinterkonge og skogens mektige hersker.

Russiske isbadere Foto: ILYA NAYMUSHIN / Reuters

I Krasnojarsk, et annet sted i Russland, gjorde medlemmene i «Cryophile amatørklubb for vintersvømmere» seg klar til årets julebad i elven Yenisei.

Tyskland: Berlin etter terror

Det er en spesiell jul den tyske hovedstaden Berlin i år. Etter terrorangrepet som tok livet av 12 personer, har berlinerne strømmet til Kaiser-Wilhelm-Gedaechtnis-kirken for å sørge.

Berlinere minnes ofrene etter terror. Foto: JOHN MACDOUGALL / Afp

Den antatte gjerningsmannen ble skutt ved Milano i Italia på lille julaften. Folk har strømmet til plassen hvor julemarkedet var for å tenne røde lys og legge ned roser til minne om ofrene.

Blomsterhav i Berlin Foto: JOHN MACDOUGALL / Afp

Irak: Julefeiring uten IS

I byen Bartella nær Mosul i Irak har man ikke feiret jul de siste to årene. Byen ble overtatt av terrorgruppen IS sommeren 2014 og kristne fikk valget mellom å konvertere, betale en skatt eller bli drept.

Generaler tenner lys i julemessen i Mar Shimoni-kirken. Foto: SAFIN HAMED / Afp

Etter at byen ble gjenerobret fra IS i oktober, kan for første gang den kristne minoriteten feire jul i Mar Shimoni-kirken.

Kristne i Irak tenner feirer Jesu fødsel. Foto: SAFIN HAMED / Afp

Syria: Julefeiring i Aleppo

Også i Aleppo i Syria ser folk frem til julefeiringen etter at president Bashar al-Assads styrker tok full kontroll over byen denne uken. Dette bildet av syriske regjeringsstyrker ble lagt ut av Fares Shehabi. Han er parlamentsmedlem i den syriske regjeringen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Libanon: Syriske flyktninger får gaver

Samtidig har sivilbefolkningen flyktet fra Aleppo og Syria, mange av dem til Libanon. På bildet gir en libanesisk kristen tenåring i nissekostyme en gave til en syrisk jente som har flyktet.

Foto: PATRICK BAZ / Afp

Gavedistribusjonen ble gjennomført av organisasjonen «Mission de Vie» i et slumområde nær byen Dbayeh, nord i Beirut.

Svalbard: Ett år etter skredet

Julefreden har senket seg over 78 grader nord, ett år etter det fatale skredet som tok to liv i Longyearbyen 19. desember i fjor. I horisonten mot sør, sett fra Platåberget, er det nordlys og en glød som minner om at solen gjør comeback i norsk Arktis om noen måneder.

Foto: Martin Herrman

Finland: Julenissen hilser

Hvert år besøker 300.000 turister julenissens kontor i Rovaniemi ved polarsirkelen i Finland, der de får møte det som påstås å være den ekte julenissen.

I år sier den finske julenissen et livet er som været: Noen ganger er det regn, noen ganger sol, men husk alltid: Etter regnet kommer solen.