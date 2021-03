WHO: Hver fjerde kvinne opplever partnervold

Gjennom det siste året er verden lært at pandemi dreier seg om en sykdom som rammer svært mange mennesker over hele verden. I rapporten sier WHO at vold mot kvinner er av pandemiske dimensjoner.

WHO gjennomførte en tilsvarende rapport i 2010 og også denne gang er tallende rystende.

Ifølge organisasjonen er 641 millioner kvinner utsatt for partnervold. Tar man med vold fra ikke-partnere øker det til minst 736 millioner kvinner.

Tallene er basert på undersøkelser i 161 land i perioden 2003–2018. Den tar derfor ikke for seg utviklingen under koronapandemien, skriver The Guardian.

FN anslo i fjor at partnervold ville øke med 20 prosent under pandemien.

– Vold mot kvinner er utbredt i alle land og kulturer. Det fører til skade mot millioner av kvinner og deres familier og har blitt verre under covid 19-pandemien, sier WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus.

19 år gamle Al-Anoud Hussain Sheryan på et sykehus i Jemens hovedstad Sanaa i januar i år. Hun får behandling etter at hun ble angrepet av sin ektemann med syre. Foto: MOHAMMED HUWAIS / AFP

Voldens ansikter

19 år gamle Al-Anoud Hussain Sheryan fra Jemen er et voldens ansikter. Hun ble gift som 12-åring. Etter fire år som slave hos en voldelig ektemann ble hun kastet ut av huset da hun var 16.

– Jeg gikk gjennom et helvete, sier hun til AFP når hun skal beskrive de fire årene hun var gift.

I fjor ville eks-mannen ha henne tilbake. Al-Anoud nektet og i oktober angrep han henne.

– Han tok tak i håret mitt og helte syre på meg mens han lo, sier hun.

Ansiktet og deler av kroppen hennes har fått store skader. Hun skal nå gå gjennom tre plastiske operasjoner for å rette opp noe av skadene.

Al-Anoud er en av få kvinner i Jemen som tør å fortelle sin historie. Hun har anmeldt eks-mannen, men han går fortsatt fri.

– Jeg vil at politiet og retten straffer forbryteren som gjorde dette. Men jeg vil også få tilbake ungdommen, studiene og arbeidet mitt. Jeg vil ha tilbake livet mitt, sier Al-Anoud.

Forskjeller mellom verdensdeler

Rapporten viser at det er mer vold i fattige områder. Sør-Asia og Afrika har de høyeste andelene vold.

I Sør-Asia (India og tilstøtende land) opplever mer enn hver tredje kvinne partnervold.

I Afrika er Den demokratiske republikken Kongo et av verdens fattigste land. 47 prosent av kvinnene er blitt utsatt for vold.

Sydhavsmareritt

Øystatene i Stillehavet er for mange nordmenn bildet på et liv i paradis.

Rapporten viser imidlertid at det er blant disse øystatene at partnervold er mest utbredt.

Av de fem landene der over halvparten av kvinnene har opplevd partnervold, er tre av dem – Kiribati, Fiji og Solomon-øyene – såkalte sydhavsparadis.

De to andre «verstinglandene» er Papua Ny-Guinea og Bangladesh.

Andel som utsettes for partnervold etter region (fullstendig liste) Ekspandér faktaboks Oceania 39-51 prosent

Sør-Asia 35 prosent

Afrika sør for Sahara 33 prosent

Nord-Afrika 30 prosent

Vest-Asia 29 prosent

Latin Amerika og Karibia 25 prosent

Nord-Amerika 25 prosent

Australia og New Zealand 23 prosent

Nord-Europa 23 prosent

Sørøst-Asia 21 prosent

Vest-Europa 21 prosent

Øst-Asia 20 prosent

Øst-Europa 20 prosent

Sentral-Asia 18 prosent

Sør-Europe 16 prosent

Kilde: WHO

Verst i Nord-Europa

Europa er i rapporten delt opp i fire deler. Nord-Europa (som inkluderer de nordiske og baltiske landene, samt Irland og Storbritannia) har mest partnervold.

23 prosent av kvinnene i Nord-Europa har vært utsatt for partnervold. Tilsvarende tall for Vest-Europa er 21 prosent og for Øst-Europa 20 prosent.

Sør-Europa, som inkluderer de fleste middelhavslandene, har den laveste andelen i verden med 16 prosent.

Starte med skoler

Tallene fra rapporten viser hvor viktig det er å satse på forebyggende tiltak blant unge.

Aldersgruppen 30–39 år er med 28 prosent den som er mest utsatt for partnervold.

Kanskje enda mer rystende er at 24 prosent – nesten én av fire – mellom 15 og 19 år har blitt utsatt for vold fra en partner.

Claudia García-Moreno leder WHOs arbeid rundt vold mot kvinner. Hun sier at tallene bør være en «vekkerklokke» om hvor mye det haster.

Hun sier at det blant annet er viktig å trene opp profesjonelle helsearbeidere som kan snakke med ofrene med medfølelse.

– Vi må starte med å gjøre skoler til trygge steder. I mange land er de dessverre ikke det, sier García-Moreno.