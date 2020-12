WHO: Ha på munnbind under julefeiringen

Det skriver organisasjonen i en pressemelding med juleråd til den europeiske befolkningen.

– Samlinger innendørs, selv små, kan bli spesielt risikable fordi de samler grupper med folk fra ulike husstander, som kanskje ikke følger smittetiltakene i samme grad, skriver organisasjonen i meldingen.

Verdens helseorganisasjon oppfordrer folk til å samles utendørs, med munnbind og fysisk avstand.

– Det kan føles rart å ha på seg munnbind og drive fysisk distansering til venner og familie, men det bidrar betydelig til å sikre at alle forblir trygge og friske, skriver WHO, og oppfordrer folk til å tenke nøye gjennom valgene de tar:

– Avgjørelsene du tar denne vinterferien vil ikke bare påvirke deg og de nærmest deg, de vil også påvirke samfunnet rundt deg.

Skiråd til europeiske land

I pressemeldingen skriver også WHO at skiferier spilte en stor rolle i spredingen av viruset i Europa, da koronapandemien traff verdensdelen med stor styrke i den første bølgen.

Det er mer enn 1000 skianlegg i Europa, ifølge organisasjonen.

– Å stå på ski sprer ikke koronaviruset, men travle skiferiesteder gjør det. Under den forestående ferien anbefaler WHO at land vurderer nøye hvordan de skal håndtere sesongaktiviteter for å hindre at folk samles for tett, også under reiser, skriver WHO.