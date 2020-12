Slik forbereder Europa koronajulen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Frankrike – blir lov til å reise

Fra tirsdag lettes restriksjonene litt for franskmennene. De siste seks ukene har ingen fått forlate hjemmene sine hvis de ikke har et viktig ærend. Fram til over jul blir det lov til å gå ut, så lenge man holder seg hjemme mellom klokka 20 og 06, skriver Le Monde.

FORTSATT STRENGE TILTAK: Frankrikes statsminister mener det fortsatt er for tidlig å slippe opp. Foto: Alain Jocard / AFP

– Spillet er langt fra vunnet, vi er på et slags platå, advarte statsminister Jean Castex. Han la til at Frankrike fortsatt ikke er ute av den andre bølgen og at det er for tidlig å åpne opp.

Fortsatt registreres over 11 000 nye smittede hver dag i Frankrike. Regjeringen har bestemt at de ikke letter på tiltak før landet er nede på under 5000 daglige smittetilfeller.

MASSETESTING: Franske sykepleiere gjør seg klare før en kampanje for å få så mange som mulig til å teste seg mot covid-19. Foto: Sameer Al-doumy / AFP

Nederland: stenger ned i fem uker

Nederland innfører fem ukers lockdown fra i dag. Tiltakene er enda strengere enn under den første bølgen i vår, ifølge avisen De Telegraaf.

Fra tirsdag må frisører, skjønnhetssalonger og andre som har direkte kontakt med kundene stenge. Også butikker som ikke selger mat eller medisiner blir stengt fram til midten av januar.

Det samme gjelder for fornøyelsesparker, svømmehaller, museer og andre steder der folk samles. Reiser som ikke er nødvendige, frarådes er forbudt til midten av mars.

TV_TALE: Nederlands statsminister Mark Rutte ba folk om å bite i det sure eplet de neste fem ukene. Foto: Bart Maat / AFP

I en TV-tale mandag kveld, ba statsminister Mark Rutte folk om å ta et krafttak etter at smittetallene per dag har økt til over10 000:

– Vi må bite i dette veldig sure eplet før ting blir bedre. Og ting kommer til å bli bedre. Det kommer en tid da koronaviruset er historie og livene våre blir normale igjen, sa han.

Det gjøres små lettelser på julaften, første og andre juledag. Da får nederlenderne lov til å invitere tre gjester hjem.

Storbritannia – åpner julevindu i fem dager

Storbritannia er inne i en periode med svært strenge restriksjoner. Men mellom 23. og 27. desember oppheves noen restriksjoner slik at britene skal få feire jul. Det blir lov til å reise, samtidig som folk kan samles inne. Men britene må lage seg «sosiale bobler». Folk fra tre husholdninger kan feire sammen i jula, men det må være de samme husholdningene som samles alle dagene.

JULEHANDEL I LONDON: Britene får noen dagers lettelser for å feire julen. Foto: Tolga Akmen / AFP

Det er oppdaget en ny, mer smittsom variant av koronaviruset i landet. Derfor strammer London ytterligere inn på smitteverntiltakene fra onsdag. Da stenger alle puber, restauranter. Det blir også stopp for alle innendørsarrangementer.

Spania – får både reise og samles til jul

Etter måneder med strenge tiltak, får spanjolene noen lettelser fra lille julaften til 5. januar. Da får de reise på besøk til venner og familie i andre regioner.

Feiring med inntil 10 mennesker blir også mulig. Dette gjelder julaften, første juledag, nyttårsaften og 1. januar. Barn får være med i tillegg til de 10.

SPANSK JUL: En gatemusikant har kledd seg ut som julenissen i Madrid. Foto: Sergio Perez / Reuters

Både julaften og nyttårsaften får folk være ute til klokka 01:30. De har nå forbud mot å forlate hjemmene sine på kvelds- og nattetid.

Tyskland – stenger til og med ned julehandelen

Tyskland stenger mer eller mindre ned landet fra onsdag 16. desember til 10. januar.

Det ser mørkt ut for alle som ikke er ferdig med julehandelen. Den bør de bare droppe mener myndighetene. De fleste butikker som ikke er livsviktige stenges. Kun matbutikker og apotek får holde åpent.

Fra før av er kino, teater og konserter avlyst. Restauranter må overleve på å selge mat som kan tas med.

HANDLEKØ I TYSKLAND: Folk i Tyskland står i kø for å handle julegaver dagen før alle butikker som ikke er livsviktige stenger Foto: THILO SCHMUELGEN / Reuters



Å nyte alkohol utenfor hjemmets fire vegger blir også forbudt. Det betyr blant annet et forbud mot berlinernes populære «wegbier», altså at man tar seg en flaskeøl på vei hjem eller på vei til et utested.



Juleavslutningen på skolen blir det heller ikke noe av. Elevene sendes hjem for digital undervisning. Mange tyskere flokker vanligvis til midnattsmessen i jula. I år oppfordres det til å ta også denne digitalt.



Ministerpresident i den tyske delstaten Sachsen, Michael Kretschmer, sier til det tyske nyhetsbyrået DPA at han for første gang i sitt liv ikke vil delta på midnattsmesse.

– Jeg trenger ikke det for min tro, vi må alle holde ut denne vanskelige tiden. Husk at Josef og Maria også var alene under den hellige natten, sier han.

Enkelte delstater innfører også delvis portforbud fra neste uke.

Italia – forbud mot å forlate hjemmet

I Italia forteller helsearbeidere om høy risiko og nærmest sammenhengende jobbing siden mars i kampen mot pandemien. – I julen kommer jeg til å være her. Akkurat som jeg var her i påsken, i august, hver eneste dag, forteller legen Sebastiano Petracca ved Casalpalocco-sykehuset i Roma.

HEDRER HELSEVESENET: Hver dag gjennom julen vil statuen av en helsearbeider bli plassert ved julekrybben utenfor Den hellige Frans' basilika i Assisi, Italia Foto: TIZIANA FABI / AFP

Noen ferie har han ikke hatt siden midten av mars. All tid og alle krefter er gått med til kampen mot pandemien.

Det er portfobud i landet etter klokken 22 om kvelden. Det medfører at midnattsmessen i Peterskirken på julaften blir fremskyndet så de troende skal rekke hjem før portforbudet.

I år starter pave Frans seansen halvannen time lange seremonien klokken19.30. Det blir også begrenset adgang til denne messen og andre gudstjenester før og etter jul.



For å forhindre økt smitte i jula blir det mellom 21. desember og 6. januar forbudt å reise mellom Italias 20 regioner, med mindre man skal på jobb eller har et helsemessig ærend.

Julaften, 1. juledag og 1. nyttårsdag blir det enda strengere. Da får Italias innbyggere forbud mot å forlate hjemstedet.

I tillegg anbefales det at man ikke inviterer gjester hjem for å feire jul.

Sverige – sender smitteråd på SMS

I Sverige har myndighetene hevet beredskapsnivået til nivå to, nivå under katastrofenivået pga. koroasmitten. I helgen var kapasiteten på sykehusene sprengt med et belegg på 101 prosent på intensivplassene i hovedstaden.

INFORMASJON TIL FOLKET: Svenskene møtes av informasjonsskilt og får sms med smittevernråd i førjulstiden Foto: Johan Nilsson / AP



Alle planlaget barneoperasjoner som ikke anses om akutte innstilles ved Karolinska universitetssykehus. Personalet omdisponeres under pandemien. Beslutningen gjelder til minst over nyttår. Karolinska er et av Europas største universitetssykehus.



I et forsøk på å beskytte de eldre har Gøteborg innført besøksforbud på alle sykehjem i byen fram til 22. desember.



I forkant av jul og nyttår sender myndighetene ut SMS med smittevernregler til hele Sveriges befolkning. Det står det blant annet at du skal: Bli hjemme om du har symptoner, begrense nærkontaktene, om mulig jobbe hjemmefra, unngå plasser med mye folk og reise på en måte som er trygg for smitte. De nye rådene gjelder fra 14.desember til og med 30.juni 2021.

Danmark – hele landet stenges delvis ned

I Danmark er rekordmange smittet den siste tiden. Det har medført at regjeringen har bestemt seg for å utvide den delvise nedstengningen i 69 kommuner til å gjelde alle landets 98 kommuner. Det ble kjent tirsdag ettermiddag.

RÅD MOT SMITTE I DANMARK: Danmark har rekordmange smittede den siste tiden, Foto: Fredrik Hagen / NTB

Nedstengningen betyr blant annet at restauranter, teatre og annen kultur blir stengt, samt at skoleelever fra 5. klasse og oppover har hjemmeskole.

Ifølge danske medier er det uvisst om det er ytterligere restriksjoner på vei.



I helgen startet myndighetene med et tilbud med hurtigtest for koronaviruset. Testen er gratis, og svaret kommer etter et kvarter. Når alle testsentrene er åpne, regner Falck, som har ansvaret for testene, med å kunne utføre 50.000 hurtigtester hver dag.