Vulkanutbrudd på Reykjanes-halvøya

Det var rundt klokken 21 i kveld at en serie jordskjelv rammet Reykjanes-halvøya sørvest på Island. Rundt en time senere kom lavaen til overflaten.

Utbruddet er det fjerde på tre år, skriver avisen Morgunbladid.

Det er erklært unntakstilstand.

Utbruddet farger himmelen rød. Foto: Arni Theodorsson / RÚV

Ifølge det islandske meteorologiske kontoret er utbruddet «mest sannsynlig» begrenset til et område mellom Sylingarfell og Hagafell, like nord for Grindavik.

Det var i dette området man fryktet et utbrudd ville komme i november.

Det sterkeste jordskjelvet i svermen mandag kveld skal ha hatt en styrke på 4,2, ifølge foreløpige målinger. Det skriver islandske RÚV.

RÚV skriver videre at et helikopter fra den islandske kystvakten er i luften for å bekrefte den nøyaktige plasseringen og størrelsen på utbruddet.

Om bord i helikopteret er tre forskere og en kameramann fra RÚV. Bildene tatt fra helikopteret er spektakulære:

Bilde tatt fra Kystvaktens helikopter. Foto: RÚV / RÚV

Evakuert på nytt

Utbruddet kommer en snau måned etter at islandske myndigheter senket beredskapsnivået, og ga innbyggerne lov til å reise hjem i lengre perioder hver dag.

Morgunbladid skriver at politiet nå har evakuert Grindavik og andre områder i nærheten på nytt.

Utbruddet kommer også bare én dag etter at den blå lagune åpnet på nytt, etter å ha vært stengt siden 9. november.

Video fra en tipser viser at utbruddet farger nattehimmelen rød.

Utbruddet sett fra Keflavík by Du trenger javascript for å se video.

En vegg av ild

NRK har snakket med Ingólfur Þór Tómasson. Han bor i Keflavik.

– Jeg står ute på altanen og ser et ildhav. Hele himmelen lyser rød. Det er ganske stille og masse røyk. En vegg av ild. Jeg tror det er ca. 15–20 kilometer i luftlinje herfra, nord for Grindavik, sier Tómasson.

Han sier han først så en liten, lys flekk av lava ute i mørket. Men det ble fort «heftig».

– Jeg trodde først det var et hus som brant. Siden det har det bare vokst og vokst og vokst. Mye er usikkert. Det er ikke mye de kan si, ennå. Men det er ganske på kraftstasjonen i Svartsengi.

Tómasson frykter derfor at de skal miste vann og varme.

– Det er vanskelig å si hva som vil skje, men det ser ut som en by som står i brann. Dette utbruddet føltes ganske tett på folk og bygg. Det har ikke de andre utbruddene vært.

«Verst tenkelige plassering»

Ifølge vulkanologen Thorvaldur Þórðarson, ser det ved første øyekast ut som «det verste stedet utbruddet kunne skjedd» både for Grindavik og Svartsengi.

Han anslår at lavasøylene er rundt hundre meter høye, men gjentar at dette er basert på et første øyekast, ifølge RÚV.

Også geofysiker Benedikt Ófeigsson kaller det et «worst case scenario».

Likevel sier politimester i Suðrnes, Úlfar Lúðvíksson, at utbruddet ikke utgjør en fare for folk, slik det er nå.

Se nyhetssending fra RUV (islandsk TV) Du trenger javascript for å se video.

Ikke et «turistutbrudd»

Til RÚV sier politisjef Víðir Reynisson at de jobber med å få en nøyaktig plassering av utbruddet, men at lava ser ut til å gli i alle retninger fra sprekken, som også ser ut til å være ganske stor.

Han sier videre at det «må antas» at lava kan strømme mot Grindavik og inn på dikene som er satt opp for å bremse lavaen. Han ber videre folk i nærheten holde seg hjemme.

– Det er ikke et turistutbrudd vi ser på, sier han.