Voldsomme protester mot koronatiltak

De største protestene fant sted i Madrid. Der satte folk fyr på søppelbøtter og bygde barrikader i gatene. Da politiet rykket ut for å få has på demonstrantene, ble de angrepet med stein og nødbluss.

I både Logorno og Malaga var det også protester.

Demonstrasjonene har blitt fordømt av statsminister Pedro Sánchez.

Spanias statsminister Pedro Sánchez. Han kritiserer dem som protesterer mot koronatiltakene. Foto: Andrea Comas / AP

– Vold og irrasjonell oppførsel av en liten gruppe er ikke akseptabelt, skrev statsministeren på Twitter.

– Kun ved å utvise ansvar, samhold og selvoppofring vil vi klare å slå pandemien, la han til.

Spania innførte i forrige uke et nasjonalt, nattlig portforbud. Det ble gjort i et forsøk på å slå tilbake smittespredningen. Det er også innført forbud mot å reise mellom landets regioner.

En søppelkasse er veltet og satt fyr av demonstranter i Madrid. De demonstrerer mot myndighetenes koronatiltak. Foto: Manu Fernandez / AP

Også i Italia og Tyskland har det gjennom helgen vært uroligheter og protester mot koronatiltakene.

Smittespredning fortsetter i Danmark

Det siste døgnet har 948 personer fått påvist korona i Danmark. Det viser tall fra Statens Serum Institut (SSI).

Søndagens tall er likevel lavere enn lørdag. Da fikk 1.126 personer fikk påvist smitte på ett døgn. Dette er det høyeste antallet registrert så langt.

Søndag var 156 koronapasienter innlagt på sykehus i Danmark. Det er en økning på ni fra dagen før.

Den siste tiden har smittetallene i Danmark steget betraktelig.

Portugal stenger ned

Fra onsdag stenger portugisiske myndigheter ned om lag 70 prosent av landet. Det gjøres for å bremse spredningen av koronavirus.

Restriksjonene omfatter 121 kommuner. Det er inkludert Porto og hovedstaden Lisboa. Der har antall nye infeksjoner per 100.000 personer passert 240.

Skolene holdes åpne. Folk oppfordres til å jobbe hjemmefra. Det gjøres unntak for det som må være på arbeidsplassen. Det tillates også å gå utendørs for legebesøk og for dem som må ta seg av familiemedlemmer som trenger det.

Korte spaserturer og restaurantbesøk tillates. Spisestedene må stenge tidligere. De må også begrense antall gjester. Utendørsmarkeder forbys.

Statsminister Antonio Costa understreker at tiltaket er nødvendig for å unngå at helsevesenet kollapser.

Han sier samtidig at det er viktig å ivareta landets økonomi.

Lørdag kveld ble det klart at også England stenges ned på nytt. Nedstengingen gjelder for de neste fire ukene.

Delvis nedstenging i Østerrike

Fra tirsdag blir det innført delvis nedstenging i Østerrike. Tiltaket skal vare til 30. november. Det opplyser forbundskansler Sebastian Kurz.

Forbundskansler Sebastian Kurz under en pressekonferanse torsdag. Foto: LISI NIESNER / Reuters

Det blir innført portforbud mellom klokken 20 og 6. Alle kulturinstitusjoner og fritidsanlegg må holde stengt.

Nasjonalforsamlingen skal behandle forslaget søndag.

Sportsarrangement på toppnivå må holdes uten publikum. På amatørnivå tillates bare arrangement utendørs.

Hoteller og restauranter blir stengt. Det blir fortsatt mulig å hente mat fra spisesteder. Varehandel, skoler og tjenesteytere som frisører kan fortsatt holde åpent.

– Det er nødvendig å gå til dette skrittet for å unngå å overbelaste helsevesenet, sa Kurz lørdag.

Smittetallet i Østerrike har økt kraftig de siste ukene.