Vil at Erdogan skal få mer makt

De tre endringene ble godkjent mot stemmene fra opposisjonspartiene HDP og CHP. De to partiene frykter at Tyrkia er på vei mot et mer autoritært samfunn med en mektig president, det skriver Reuters.

De er ledd i den store politiske reformen som er på trappene i Tyrkia. En reform som skal endelig vedtas eller forkastes i en folkeavstemning i løpet av året.

Opposisjonspolitikerne har tidligere advart om reformen. De mener at president Tayyip Erdogans rollemodell er den russiske presidenten Vladimir Putin.

Erdogan selv sier at reformen er nødvendig for å verne landet mot konsekvensen av svake koalisjonsregjeringer.

De er ikke akkurat enige om den planlagte reformen. Her går representanter fra det styrende AKP og fra det største opposisjonspartiet CHP i tottene på hverandre under nattens debatt. Foto: - / AFP

Erdogan får direkte makt

Endringene som nå har blitt godkjent av nasjonalforsamlingen er blant annet at presidenten kan utstede dekreter. Det vil si påbud som må følges, selv om de ikke er nedfelt i loven.

Nasjonalforsamlingen ga også sin støtte til forslaget om at presidenten formelt kan tilhøre et parti, og til sin egen rolle som overvåker av presidentens handlinger.

Vedtaket gikk ikke gjennom den politiske prosessen smertefritt. Bokstavelig talt fløt det blod i salen.

En representant fra det styrende partiet AKP ble bitt av en opposisjonspolitiker fra CHP da uenigheten om endringene kokte over, det skriver AFP.

Representant Gokcen Enc fra AKP holder opp et skilt der det står 'Hunder ikke tillatt' etter at et medlem av opposisjonen bet en AKP-politiker da debatten ble litt vel varm. Foto: ADEM ALTAN / AFP

Truet med nyvalg

Under den tøffe debatten ble opposisjonen advart om at det ville komme nyvalg i landet dersom endringene ikke ble vedtatt. AKP står nå sterkt på meningsmålingene.

Det største opposisjonspartiet var ikke fremmed for ideen om nyvalg.

– Istedenfor å arbeide for den foreslåtte endringen av regimet, så gi vi vår fulle støtte til forslaget om nyvalg, sa Ozgur Ozel fra CHP under debatten.

Hele reformen består av 18 endringer. Den må støttes av minst 330 delegater i nasjonalforsamlingen for å bli lagt fram for folkeavstemning.

AKP har nå 316 av setene i salen, mens støttepartiet MHP har 39.