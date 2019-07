Video av Ivanka Trump vekker oppsikt i sosiale medier

Det 20 sekunder lange klippet, som først ble publisert på Frankrikes presidentpalass sin Instagramkonto på lørdag, viser hvordan Donald Trumps datter henholdsvis forsøker å delta i en samtale med flere verdensledere.

Storbritannias avtroppende statsminister Theresa May, Canadas statsminister Justin Trudeau, Frankrikes president Emmanuel Macron og leder for det internasjonale pengefondet Christine Lagarde sto alle i samtale, da Trump kommer til.

Lite velkommen

Blant dem som har reagert på videoen er demokratenes Alexandria Ocasio-Cortez.

– Det er kanskje sjokkerende for noen, men å være noens datter er faktisk ikke en karrieremessig kvalifikasjon, skriver hun på Twitter.

Videoen har siden lørdag gått viralt og skapt reaksjoner. Flere på Twitter har kommentert at situasjonen ser svært beklemt ut i det presidentens datter forsøker å gestikulere og delta i den allerede påbegynte samtalen.

Mange på Twitter har også stilt spørsmål ved hvorfor Trump og hennes ektemann Jared Kushner i det hele tatt var til stede på helgens G20-toppmøte i Osaka i Japan.

Ivanka Trump i midten, sammen med sin far Donald Trump og en rekke andre verdensledere under helgens G20-toppmøte i Osaka i Japan. Foto: Dominique Jacovides / AFP

Professor i statsvitenskap og USAs tidligere ambassadør til Russland, Michael McFaul, skriver på Twitter at det er bisart at presidentens datter deltar på G20-toppmøtet.

– Naturlig at folk reagerer

Ivanka Trump deltok på helgens toppmøte blant annet for å tale om likestilling og kvinners rettigheter.

Ifølge Jennifer Leigh Bailey, professor i statsvitenskap ved NTNU, er det naturlig for USAs president å involvere sin datter i politikken, ettersom hun sammen med sin ektemann er blitt en av hans nærmeste politiske rådgivere i løpet av de siste årene.

Jennifer Leigh Bailey Foto: NTNU

Bailey påpeker likevel at det er naturlig at folk reagerer på hennes deltakelse og opptreden under helgens G20-toppmøte.

– Hun har jo lite kvalifikasjoner bortsett fra at hun er presidentens datter. Hun har i tillegg blandete motiver for å delta på et slikt toppmøte og driver business samtidig som hun driver politisk virksomhet, sier Bailey og legger til at det finnes mange i USA som ser på Ivanka som en mulig presidentkandidat.

Hun tror derfor ikke denne videoen er et kompliment fra Frankrikes side.