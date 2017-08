I forrige uke rullet «billig-Teslaen», eller Tesla Model 3 den heter, ut av fabrikken i Silicon Valley.

De 20 første testeksemplarene ble levert til ansatte i elbilselskapet.

Den nye Teslaen ble lansert på et stort event ved Tesla fabrikken i Fremont for en uke siden. Foto: ALEXANDRIA SAGE / Reuters

Rekordmange har forhåndsbestilt bilen som skal koste 35.000 dollar i USA, og blir langt billigere enn elbilprodusentens andre modeller.

Ettertraktet

Tesla-toppsjef Elon Musk hevder at den nye bilen er det mest forhåndsbestilte produktet som noen gang er blitt produsert i verden.

455.000 mennesker har bestilt Tesla Model 3, opplyste han til investorer i juli.

Ved Tesla-fabrikken i hjertet av Silicon Valley vil de ikke fortelle hvor mange nordmenn som har bestilt den.

Tesla-Fabrikken har utvidet voldsomt de siste årene og har nå mer enn 6000 ansatte. Foto: Lars Os

– Norge et stort marked

En stor TV-skjerm i resepsjonen ved hovedkontoret viser imidlertid at Norge er viktig for selskapet. Skjermen viser hvor mange Teslaer som lades i verden akkurat nå.

Ladestasjonen på Solli plass i Oslo ligger på 8. plass når vi er innom, enda klokka er 22 om kvelden i Norge.

– Vi går aldri ut med lokale tall for hvor mange biler som er bestilt, men Norge er et veldig stort marked utenfor USA, sier markedssjef i Tesla Norge, Even Sandvold Roland.

Norsk elbilpolitikk har sørget for det, og den liker Tesla naturlig nok.

Nordmenn som har sikret seg den nye Teslaen må imidlertid smøre seg med tålmodighet. Bilene vil ikke være leveringsklare på det internasjonale markedet før sent i 2018.

Teslaentusiaster kommer hver dag i store antallet til fabrikken i Fremont. De som bestiller en bil, får omvisning. Foto: Lars Os / NRK

Spinnvill produksjonsvekst

På parkeringsplassen i Fremont støter klimaminister Vidar Helgesen imidlertid på en av de flunkende nye testmodellene av Model 3. Tesla ønsker å lære av disse første modellene og har latt ansatte kjøpe dem. Samtidig trappes produksjonen opp på eventyrlig vis.

Det er en av de flunkende nye testutgavene av Model3. En Teslaansatt har parkert den utenfor fabrikken. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

I fjor produserte selskapet 76.200 biler. I år er målet drøyt 250.000. Neste år har toppsjef Musk satt seg som mål at selskapet skal produsere 10.000 i uka.

Klimaminister Vidar Helgesen sitter igjen med to særlige inntrykk etter å ha fått omvisning inne i fabrikken der vi journalister ikke får slippe inn.

– Utviklingen går veldig fort. Og også her er det stor interesse også her for norsk elbil-politikk.

Tesla liker norsk elbilpolitikk fordi insentivene fra norske myndigheter allerede er kalkulert inn i prisen når kunden i Norge kjøper en elbil. I en del andre land må elbilkjøpere søke om refusjoner eller skatteletter i etterkant.

Trosser Trump

Teslas profilerte toppsjef Elon musk er en av profilene i Silicon Valley som driver amerikansk klimapolitikk framover. Derfor vil han ikke lenger gi råd til president Trump. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Mens Trump-administrasjonen før helga formelt trakk USA ut av Parisavtalen, er det ingen stans i en grønne satsingen i Silicon valley.

Delstaten California, med sin demokratiske guvernør Jerry Brown i spissen, har innført en rekke tiltak og reguleringer for å sørge for at den enorme bilparken i delstaten blir mer uslippsvennlig.

Det hjelper selskaper som Tesla.

Toppsjef Elon Musk trakk seg fra president Trumps råd av økonomiske rådgivere da Trump annonserte at USA skal ut av FNs klimaavtale.

Calfornias guvernør Jerry Brown og Vidar Helgesen signerte denne uka en avtale om tetter samarbeid i klimapolitikken. Foto: Lars Os

Selvkjørende elbiltaxi

Vidar Helgesen har reist rundt i Silicon valley og møtt flere selskaper som jobber med å gjøre transport mer klimavennlig den siste uka.

Uber-konkurrenten Lyft formidler kjøreturer mellom kunder og sjåfører som bruker sin egen bil. Det San Francisco-baserte selskapet lanserer snart selvkjørende biler i flere amerikanske byer.

Vidar Helgesen er fascinert.

– Det som nå kommer er kombinasjonen av elektriske, selvkjørende biler og delingsøkonomi. Det gir helt nye muligheter for færre biler på veiene i byene, og det er jo målet vårt, sier han.

– Det er dessuten uhyre interessant at unge i USA legger mindre og mindre vekt på å eie bil.