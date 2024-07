I månedsvis har verden hatt blikket rettet mot Gaza. Men på den palestinske Vestbredden, på andre siden av Israel, har det heller ikke vært stille.

Vestbredden har vært okkupert av Israel siden 1967. Stadig kommer det meldinger om at israelske bosettere som bor der ulovlig, er blitt dristigere og mer voldelige.

– Det er ingen tvil om at dette er den verste perioden noensinne i okkupasjonens historie, sier Shai Parnes, talsperson for den israelske menneske­rettighets­organisasjonen B'Tselem, til NRK.

Omfanget av volden har fått USA til å gjøre noe de aldri før har gjort.

Overgrep mot palestinere på Vestbredden I år har Israel revet 780 palestinske hjem og bygninger på Vestbredden og fordrevet over 1500 mennesker, ifølge FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (UNOCHA). 228 palestinere på Vestbredden ble drept i første halvdel av 2024. 51 var barn, skriver Flyktninghjelpen. I årets seks første måneder er det dokumentert 659 bosetterangrep på palestinere, ifølge Flyktninghjelpen. Til sammenligning ble det dokumentert 598 i hele 2023. I Jordan-dalen har bosettere fordrevet 18 små beduinsamfunn fra hjemmene sine, skrev Haaretz.

Ble verre etter Hamas-angrepet

– Situasjonen var alltid ganske ille på Vestbredden. Men siden 7. oktober har det blitt mye mer brutalt og radikalisert, sier Parnes med henvisning til det blodige Hamas-ledede angrepet mot sivile i Israel som ble starten på Gaza-krigen.

Han forteller at bosetterne står bak flere og flere angrep mot sivile palestinere. Samtidig insisterer Israel på å rive palestinske boliger som de hevder er ulovlige.

Bosettere hadde 13. april satt fyr på bilene og huset til palestinere i al-Mughayyir på Vestbredden. Bosettere stormet landsbyen etter at en 14 år gammel gutt ble drept. Én palestinsk mann mistet livet i angrepet. Flere titalls ble skadet. Foto: Nasser Nasser / AP

I år er over 200 palestinere, blant dem 51 barn, drept på Vestbredden, ifølge Flyktninghjelpen.

Parnes forteller at nesten alle palestinere på Vestbredden er rammet, direkte eller indirekte. Og han er helt klar på én ting: Dette blir støttet av Israel:

– Vi ser på bosettervolden som del av volden som staten Israel står bak. Det er bare en uoffisiell gren av apartheidregimet til Israel for å legge under seg så mye land som mulig og fordrive palestinerne, sier Parnes.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har tidligere avvist anklager om at de praktiserer apartheid. Talsperson Mark Regev har innrømmet at Israel har ulike lovverk for palestinere og israelere, men at dette er nødvendig som følge av okkupasjonen.

Når det gjelder anklagen om at staten Israel støtter bosetterne har FNs internasjonale domstol, Den internasjonale straffedomstolen, nylig slått fast at Israel bidrar til at israelere bosetter seg på Vestbredden.

Kontoret til statsminister Benjamin Netanyahu svarte med en kort uttalelse som avviste ICJs konklusjoner.

– Det jødiske folk er ikke okkupanter i sitt eget land, heller ikke i vår evige hovedstad Jerusalem, eller i Judea og Samaria (Vestbredden), skrev Netanyahu på X.

Han mener at Israel må få forsvare seg, også på Vestbredden.

– Ingen absurd uttalelse fra Haag kan endre historiske sannheter eller israeleres lovlige rett til å bo i sine egne lokalsamfunn i våre forfedres hjem, la han til.

ICJ og Israel om bosetterne Den internasjonale straffedomstolen ICJ kom nylig med en juridisk vurdering om Israels okkupasjon av Vestbredden og konsekvensene av denne. Domstolen sier blant annet: «Det finnes omfattende beviser for Israels politikk for å gi insentiver til at israelske personer og forretninger flytter til Vestbredden, i tillegg til utvikling av industri og jordbruk av bosetterne.»

«Israel legaliserer jevnlig utposter som er blitt etablert i strid med nasjonal israelsk lov. [ ...] Domstolen mener at gjennom denne praksisen så oppfordrer Israel til overføring av deler av sin egen sivile befolkning til Vestbredden, i strid med paragraf 6 av Artikkel 29 av den fjerde Genèvekonvensjonen.» Kontoret til Israels statsminister Benjamin Netanyahu ga følgende kommentar til domstolens vurdering: «Det jødiske folket er ikke okkupanter av sitt eget land, inkludert vår evige hovedstad Jerusalem, eller i Judea og Samaria, vårt historiske hjemland. Ingen absurd vurdering fra Haag kan undergrave denne historiske sannheten eller israelernes juridiske rett til å bo i sine egne samfunn i våre forfedres land.»

Eide støtter sanksjonene

Tallet på bosettere har økt taktfast siden Israels militærokkupasjon av Vestbredden begynte etter seks­dagerskrigen i 1967.

I vinter begynte USA for første gang å innføre økonomiske straffesanksjoner mot bosetterne. Det gjør at de ikke kan bruke amerikanske betalingsløsninger og finansielle tjenester. Noen har penger på utenlandske kontoer som blir fryst.

Flere vestlige land har fulgt etter. Canada, Storbritannia og tidligere denne uken EU, som innførte sanksjoner mot fem bosettere og tre bosetterorganisasjoner.

– De er ansvarlige for alvorlige og systematiske menneskerettighetsbrudd mot palestinere på Vestbredden, skrev EU.

Norge vil trolig gjøre det samme sa utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til NRK tidligere denne uken.

– Vi er helt enige i at disse konkrete bosetterne må ilegges sanksjoner, sa Eide.

Men det lite som tyder på at sanksjonene foreløpig har bremset bosetterne. Tvert imot.

– Folket er med oss

– De prøvde å svekke oss, men vi endte opp med å bli sterkere, sa Yinon Levi til nyhetsbyrået AP i juni.

Han er blant bosetterne på USAs sanksjonslister. Levi er i begynnelsen av 30-årene og driver en ulovlig gård i en utpost i Hebron-fjellet sør på Vestbredden. Derifra organiserer og leder han angrep på palestinere, ifølge USAs sanksjonsoversikt.

Yinon Levi på gården sin i Hebron-fjellet 12. mai. Levi står bak flere angrep på sivile palestinere, mener EU og USA. EU hevder at han blant annet får hundene sine til å angripe palestinske gjetere. Foto: Maya Alleruzzo / AP

Levi avviste anklagene til kring­kasteren Kan Radio, ifølge Times of Israel.

Siden sanksjonene ble innført har Levi fått hjelp og penger av tilhengere og støttespillere lokalt og internasjonalt.

– Det israelske folket er med oss. De forstår at det vi gjør, er viktig, sa han.

En hun på Yinon Levis gård Meitarim sør på Vestbredden. Levi sier at han har fått mye støtte til å drifte gården sin etter at sanksjonene ble innført. Foto: Maya Alleruzzo / AP

Får sympati

Kritikken mot Israels krigføring på Gaza og sanksjonene mot bosetterne på Vestbredden har fått kraftige reaksjoner i det israelske samfunnet. Mange føler at vestlige allierte tok parti med Hamas, forteller Ami Pedahzur. Han leder Instituttet for strategisk forskning ved Haifa-universitetet i Israel.

Han understreker at angrepet 7. oktober var et voldsomt nasjonalt traume i Israel.

Israelske bosettere Det bor rundt 700.000 israelske bosettere inne på den palestinske Vestbredden, ifølge FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (UNOCHA). Rundt 230.000 bor i Øst-Jerusalem. Resten bor i de rundt 300 byene, landsbyene og utpostene spredt rundt hele territoriet. Antallet bosettere skjøt fart etter at Israel okkuperte Vestbredden etter seksdagerskrigen i 1967. Noen er ideologisk og religiøst motiverte. De mener at jødene har rett på de palestinske områdene. Andre bosettere er mer sekulære og bor der fordi det gir økonomiske fordeler. I 2016 vedtok FNs sikkerhetsråd at bosettingene er i strid med internasjonal rett. 19. juli slo Den internasjonale domstolen ICJ fast at de israelske bosetterne opererer ulovlig på Vestbredden og må forlate området. Kilder: Store norske leksikon

– Jeg tror dette var et avgjørende øyeblikk i Israels historie. Det er helt klart den viktigste politiske hendelsen i min livstid, sier Pedahzur til NRK.

– Det å umiddelbart fordømme Israel etter et så katastrofalt, folkemord-lignende angrep er ikke noe som får israelere til å vende seg mot verden. Mange føler at ingen forstår dem, at verden er antisemittisk og at man står alene, sier han.

Han understreker at han ikke uttrykker sine egne meninger, men forklarer det som skjer i samfunnet. Og han tror støtten til bosetterne har økt.

Utbrente biler er igjen etter et angrep mot landsbyen Burqah øst for Ramallah på Vestbredden. Innbyggerne i landsbyen sier bosettere sto bak angrepet. Foto: JAAFAR ASHTIYEH / AFP

– Jeg tror at sanksjonene og fordømmelsen av Israel, og spesielt bosetterne, øker folks sympati for dem. Fordi de nå blir ofre, sier Pedahzur.

Ser til gud

For dypt religiøse bosetter og israelere er utviklingen ekstra betydningsfyll, ifølge Pedahzur.

Ortodokse jøder venter på at Messias skal komme til jorden og samle alle jøder i «Israels land» – Eretz Israel. Noen dypt religiøse jøder mener at det er dette vi nå er vitne til.

Mange bosettere er dypt religiøse. De mener at de har rett på palestinske landområder. Foto: Ohad Zwigenberg / AP

– Det er hjerteskjærende, sier Pedahzur og fortsetter:

– Den messianske bevegelsen vokser seg stadig sterkere. Noe som etterlater vanlige mennesker, israelere og palestinere, som ikke er så forskjellige fra hverandre, fanget i en blodig konflikt, med små håp for fremtiden.

Men det kan være flere grunner til at sanksjonene ikke får konsekvensene man hadde sett for seg.

En uvanlig «oppmykning»

Amerikanske sanksjoner kan få store konsekvenser for de som rammes. Ofte føyer finansinstitusjoner og banker i andre land seg etter dem. Dermed kan man bli utestengt fra store deler av verdens finansmarked.

Bosettingen Neve Daniel sør for Betlehem på Vestbredden sett fra luften 12. mars. Foto: Dedi Hayun / Reuters

Men denne gangen gjorde USA noe nytt. I vår sendte Finansdepartementet ut et brev. Der står det at USA ikke vil blande seg inn i israelske bankers behandling av transaksjoner knyttet til nødvendige levekostnader til personer og organisasjoner på sanksjonslistene.

Dette er i praksis med på å lette presset på bosetterne, forteller Gonzalo Saiz. Han forsker på sanksjoner ved den britiske tankesmia Royal United Services Institute (Rusi).

– Det er uvanlig at USA sier til et annet land at borgerne deres som er blitt ilagt sanksjoner, ikke vil miste tilgang til pengene sine i finansinstitusjoner som ikke er amerikanske, sier Saiz til NRK.

Gonzalo Saiz forsker på sanksjoner ved RUSI. Han forteller at de amerikanske sanksjonene mot bosetterne ikke rammer så hardt som det som er vanlig. Foto: The Royal United Services Institute

– USA prøver alltid å utnytte den makten de har i det internasjonale finansmarkedet, fortsetter han.

Årsaken mener han henger sammen med USAs og Israels spesielle forhold og allianse. Samtidig er USA under press. President Joe Biden og regjeringen vil vise at de slår ned på brudd på menneske­rettighetene.

– Dette er en måte for USA å demonstrere sitt ståsted når det gjelder vold mot sivile og folkerettighetsbrudd som de må stå opp mot. Men dette er veldig sensitivt fordi de innfører sanksjoner mot borgerne til en stat de er alliert med, sier Saiz og fortsetter:

– For å få til denne balansekunsten og beholde de diplomatiske båndene til Israel, må de myke opp hvor hardt sanksjonene rammer.

