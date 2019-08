Vennene i sorg etter at mor med barn i armene ble skutt og drept: – Hun hadde et hjerte av gull

Mandag ble Malmö rammet av et drap som har fått store deler av det svenske folk til å reagere med sjokk og vantro.

En kvinne i begynnelsen av 30-årene ble skutt på kloss hold, mens hun skal ha båret på sin to måneder gamle baby. Vitner sier kvinnen ble skutt mellom åtte og ti ganger, blant annet i hodet.

Barnet falt i bakken, men ble fraktet til legevakt av barnefaren. Ifølge svenske medier slapp babyen unna med noen skrubbsår.

Denne personen ble filmet i det han løp fra åstedet. Vedkommende bar på en pistollignende gjenstand. Foto: Skjermdump / SVT

– Ble iskald i hele kroppen

Svenske medier har snakket med venner av den drepte kvinnen, ved polititeipen som sperrer av gaten der skytingen skjedde. Her ble det mandag kveld holdt minnestund.

Vennene forteller at kvinnen akkurat var ferdig utdannet lege, etter å ha fullført studiene mens hun var gravid.

– Hun var stolt over å ha klart å ta en utdannelse. Hun var veldig motivert og sterk, sier en av vennene til Expressen.

Den avdøde kvinnen skulle snart i gang med praksisperioden.

– Hun var ekstremt lykkelig over å være mamma, og glad for at det gikk bra på jobben. Familien var alt for henne, men hun var også en ambisiøs karrierekvinne, sier en kamerat til Aftonbladet.

Jonas forteller om sin reaksjon da han hørte skyting. Han forteller at han så et barn og to menn sammen med kvinnen. Du trenger javascript for å se video. Jonas forteller om sin reaksjon da han hørte skyting. Han forteller at han så et barn og to menn sammen med kvinnen.

– Hjerte av gull

Vennene er i sjokk over at den unge moren ble et offer for det som ifølge svenske medier fremstår som et målrettet angrep. De beskriver offeret som omtenksom, ydmyk og varm.

– Hun hadde et hjerte av gull, og brydde seg virkelig om alle rundt seg, sier en annen kompis til Aftonbladet.

– Hun var en fantastisk kvinne, så snill som bare det og veldig livsglad, sier en venn som kjente kvinnen i 15 år.

Elise Bjurström og Anton Jönsson bor i området der skytingen skjedde.

– Jeg jobber som førskolelærer, og det er så forferdelig å tenke på at det lille barnet skal vokse opp uten en mamma, sier Bjurström til Aftonbladet.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Politiet undersøker om en utbrent bil noen kilometer unna stedet kvinnen ble skutt kan ha noen sammenheng med skytingen.

– Forsøkte å redde henne

Marilyn Pettersson (65) hørte skuddene som ble avfyrt like før klokken 10 mandag formiddag, og løp ned trappene for å hjelpe kvinnen.

– Jeg løp og hentet et håndkle, og løp ned trappene. Jeg tok håndkleet på hodet, og forsøkte å hjelpe henne. Hun hadde blitt skutt i hodet og virket livløs, sier Petterson til Aftonbladet.

Ifølge Petterson døde kvinnen på stedet.

Vitner fortalte mandag at en maskert og mørkkledd mann ble observert løpende fra stedet etter hendelsen. Mannens flukt ble også fanget på film.

– Leter etter flere

Venner av den drepte kvinnen har plassert blomster og roser på gaten for å minnes henne. Foto: Mikael Nilsson / SVT

Noen timer etter skytingen pågrep politiet en mann, som er mistenkt for medvirkning til drap og brudd på våpenloven. Mannen ble pågrepet i Skåne, og skal være kjent for politiet fra tidligere, opplyser politiet på en pressekonferanse tirsdag.

På pressekonferansen bekrefter politiet at de leter etter flere gjerningspersoner.

– Det at han er siktet for medvirkning, indikerer at vi leter etter flere, sier Anna Palmqvist i den svenske påtalemyndigheten.

Det er foreløpig uklart om dette er samme mann som ble filmet løpende fra stedet.

Politiet sier drapet skjedde på et offentlig sted, med mange vitner. Likevel er politiet tilbakeholdne med opplysninger om hendelsen, og oppfordrer mediene til å unngå spekulasjoner.

– Det har vært et døgn med intens jobbing. Vi var på plass på stedet med teknikere til sent i går kveld. Vi har gått fra dør til dør og snakket med vitner, og vi har gjort ransakinger, men det kommer til å ta tid for oss å legge puslespillbitene sammen, sier Mattias Sigfridsson, assisterende sjef i Malmö-politiet, på pressekonferansen.

Svenske medier presenterer likevel flere teorier om hvorfor kvinnen ble drept. Aftonbladet skriver at politiet undersøker om drapet kan ha sammenheng med en straffesak kvinnen vitnet i for en tid tilbake. Ifølge avisa skal flere andre vitner i saken ha blitt truet.

Samtidig melder Expressen at politiet også undersøker om drapet kan ha sammenheng med barnefarens bakgrunn og kriminelle rulleblad.

Politiet tror uansett ikke at kvinnen var et tilfeldig mål, skriver Aftonbladet.

– Vi har ingen opplysninger som tilsier at dette var tilfeldig, sa Sigfridsson mandag kveld.