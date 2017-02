Våpenhandelen på sitt høyeste siden den kalde krigen

Økende etterspørsel fra Midtøsten og Asia har ført til veksten, viser rapporten fra det svenske fredsforskningsinstituttet SIPRI.

– Vi er bekymret. Spenningene har eskalert flere steder. Det har ført til en opprustning, sier Aude Fleurant, sjef for SIPRIs program for våpen og militærutgifter.

Han peker på at når det blir flere våpen, så finnes alltid risikoen for at de blir brukt.

Sist gang våpenstrømmen var på samme nivå som i 2016, var i 1989, like før østblokken og Sovjetunionens kollaps.

Økning i Asia og Midtøsten

Øst- og Sør-Asia har stått for 43 prosent av verdens våpenimport i årene 2012-2016. Midtøsten kommer på andreplass med 29 prosent av importen.

Totalt har importen økt med 7,7 prosent i Asia og med hele 86 prosent i Midtøsten.

– I løpet av de siste fem årene har de fleste landene i Midtøsten hovedsakelig vendt seg mot USA og Europa i sin akselererte interesse for avansert militær kapasitet, sier forsker Pieter Wezeman i SIPRI.

– Til tross for lave oljepriser, har land i regionen fortsatt å bestille mer våpen i 2016, og ser dem som viktige verktøy for å håndtere konflikter og regionale spenninger, sier Wezeman.

India på topp

India, som i motsetning til Kina ikke produserer mye våpen selv, er verdens største våpenimportør og står for 13 prosent av det globale volumet.

Saudi-Arabia følger etter på listen med en import på 8 prosent av verdensvolumet.

De største våpeneksportørene er USA (33 prosent) og Russland (23 prosent). Til sammen sto de to landene for over halvparten av verdens våpeneksport, noe de har gjort i lang tid. Både USA og Russlands eksport har økt fra den forrige femårsperioden, med henholdsvis 21 og 47 prosent.