Valget i Tyskland: Fattige stemmer ikke

– Skal du stemme? Hvorfor ikke?

Lokalpolitiker for Die Linke, Mirze Edis har stilt det samme spørsmålet hundrevis av ganger mens han daglig har trålet gatene i sin valgkrets i Duisburg. Svaret han får er svært ofte «nei!»

Det er ingen ting som tyder på at folk girer seg opp til søndagens valg.

I de slitne gatene flyter søpla. Utenfor kirken ligger en dame og sover rett på bakken.

Det ser ut som en by hvor folk har mye å streve med. Slik har det ikke alltid vært.

Når man har nok med å overleve er det ikke politikk og valg man er opptatt av. Fattigdommen er stor nord i Duisburg. Foto: Nicola Zini / NRK

Innbyggere fra 160 land

Duisburg ligger i det I det vestlige Tyskland i delstaten Nordrhein-Westfalen, akkurat der hvor elvene Rhinen og Ruhr flyter sammen.

Her bor 500 000 innbyggere fra 160 land. Byens omfattende satsing på kull, stål, maskinfabrikker og kjemisk industri trakk i årtier til seg arbeidskraft fra hele Tyskland og verden for øvrig.

Duisburg er fortsatt kjent som Tysklands største senter for jern og stålindustri, men kullproduksjonen er stoppet, og flere tidligere industriområder ligger brakk.

Mirze Edis til venstre i bildet drømmer om å bli valgt inn til Forbundsdagen i Tyskland. Det er krevende i en by der svært få stemmer. Foto: Nicola Zini / NRK

Nest høyeste ledighet i landet

– Byen har nå den nest høyeste arbeidsledigheten i landet, på hele 13 prosent. Det er det dobbelte av landsgjennomsnittet. Arbeidsledigheten har ført til fattigdom spesielt for mange nord i mitt valgdistrikt, forklarer Edis.

Lokalpolitikeren kom til Tyskland fra Tyrkia med sin familie da han var tre år gammel. Som sin far begynte han å jobbe i stålindustrien alt som 16 åring. Han var heller ikke gammel da han oppdaget politikken.

Noe av grunnen var at han så at folk ble fattigere, og at pensjonistene fikk stadig mindre å rutte med.

– Die Linke (Venstrepartiet) ser de samme utfordringene i samfunnet som meg, så derfor ble det dem. Men det kunne lett blitt et annet parti, f.eks. SPD (det sosialdemokratiske partiet), om de hadde sett hvordan den sosial ulikheten og fattigdommen øker i Tyskland, sier Edis.

Pensjonistene strever også med økonomien. Da er det vanskelig å stole på løftene til politikere. Foto: Nicola Zini / NRK

Han plukker opp søpla som ligger i gaten, smiler og snakker med alle han møter.

Utallige timer hver uke går med til å hjelpe folk med fylle ut papirer, oppsøke skoler dersom foreldre melder om problemer med barna eller delta i diskusjoner om fremtiden til byen. Alt for å skape tillit til folk slik at de forstår at de kan stole på en politiker.

– Har du stemt? Vet du hvem jeg er? Trenger du hjelp til noe så ta kontakt så kan jeg kanskje hjelpe deg, sier lokalpolitikeren.

Rekordlav valgdeltakelse

Edis mener det er vanskelig å bry seg om valg og politikk når folk bare ser at byen forfaller, svømmehaller stenger og bibliotek legges ned. Det kulturelle livet dør. Det igjen kan bli et demokratisk problem.

– Under det siste lokalvalget her i 2020 var det bare 22 prosent av alle med stemmerett som stemte. Det er det er den dårligste oppslutningen på landsbasis.

Den eldre mannen mener løsningen på fattigdommen og arbeidsledigheten i Duisburg er å stemme på det ytre høyre-populisme partiet Alternativ for Tyskland AFD. Foto: Nicola Zini / NRK

Edis frykter lave tall også på forbundsdagsvalget søndag.

– Det største problemet her er fattigdom. Når folk ikke har til salt på maten har de ikke overskudd til å stemme eller interessere seg for politikk.

På sine dør-til-dør-runder møter han ofte folk som sliter. Mange av dem er barnefamilier. Da er det bare å legge vegg de politiske brosjyrene og heller diskret finne fram noen euro for å hjelpe.

– Men min lønn i stålindustrien og som lokalpolitiker kan ikke gi mat til en hel by. Jeg har selv familie og barn, skjønt de knapt seg meg. Jeg går ut av huset sju om morgenen og er hjemme etter 20 på kvelden. Det er så mange som trenger hjelp, sier Edis.

Han er tydelig på at det må politiske endringer til.

Men da må folk stemme.

Manglende stemmerett

– Vi kan ikke stemme, vi har ikke tysk statsborgerskap, sier to eldre kvinner på tyrkisk. De lener seg til hver som rullator mens de snakker med Edis.

– Nå har dere bodd over tretti år i Tyskland. Hvorfor har dere ikke sikret dere stemmerett? svarer Edis.

De har bodd i Tyskland i over 30 år men har fortsatt ikke stemmerett Foto: NIcola Zini / NRK

Men han vet egentlig svaret: Det er ikke lov med dobbelt statsborgerskap i Tyskland.

– Bare papirene du må fylle ut og testene du må ta for å kvalifisere til statsborgerskapet skremmer folk vekk.

Ifølge offisiell statistikk finnes det i dag 8.7 millioner innbyggere i Tyskland som ikke er tyske statsborgere og derfor ikke får stemme. Bedre blir det hjeller ikke av at det kun i dag er 58 av parlamentets 709 medlemmer som har en annen bakgrunn enn tysk.

Han pryder de slitne gatene i Duisburg i håp om en plass for Die Like i Forbundsdagen. Med svært lav valgdeltakelse fra sin krets er det nesten umulig. Foto: Nicola Zini / NRK

Men ett lyspunkt på runden sin får Mirze Edis med deg.

– Jeg stemmer på Die Linke og Mikrze sier Mustafa utenfor butikken sin.

– Hvorfor det?

– Han er til å stole på, det er det viktigste i livet, avslutter Mustafa.