Angela Merkel – landsmoder mot alle odds

Her er åtte spørsmål og svar foran Angela Merkels avgang som tysk forbundskansler:

1) Hva har hun betydd?

Angela Merkel har vært selve symbolet på stabilitet og trygg ledelse i en dramatisk tid for Europa og verden. I hennes 16 år som Tysklands leder har krisene kommet tett: Finanskrisa, Eurokrisa, Russland-Ukraina-konflikten, flyktningkrisa og koronapandemien.

Det har vært grufulle terrorangrep i flere europeiske land. Donald Trumps tid som president i USA var en stor utfordring for Europa. Og nå i sommer ble det vestlige Tyskland rammet av en katastrofal flom.

Merkel vokste opp i den østtyske småbyen Templin, rundt 10 mil nord for Berlin. Foto: ERIC FEFERBERG / AFP

I denne tiden har Merkel fremstått som Europas naturlige leder – rolig, nøktern og faktaorientert.

2) Hvor kom hun fra?

Angela Merkel ble født i Hamburg. Men da hun var noen uker gammel flyttet familien til det østlige Tyskland. «Kasi», som hun ble kalt, var prestedatter og skolelys, og hun valgte en yrkeskarriere som fysiker.

I det kommunistiske DDR var naturvitenskap et av de få områder der man kunne gjøre karriere uten å gå gradene i partiet. «2 ganger 2 måtte bli 4 også under DDR-regimet», bemerket hun senere spøkefullt.

Etter DDR-statens fall har det vært mange påstander om «samrøre» med regimet, men de har vært lite troverdige. Hun var trolig så «nøytral» som det var mulig for en vanlig DDR-borger.

Hun var med i feiringen da Berlin-muren falt. Et drøyt år senere ble hun minister i den tyske regjeringen. Foto: STR / AFP

3) Hvor var hun da Berlin-muren falt?

Hun hadde tatt doktorgrad i fysikk i Øst-Berlin, og var i byen den historiske kvelden den 9. november 1989. Sammen med tusener andre østtyskere gikk hun gjennom en av de nyåpnede grenseovergangene og deltok i den store frihetsfesten i Vest-Berlin.

Men nøktern som hun alltid er gikk hun tidlig hjem. Hun skulle på jobb neste dag.

Murens fall ble starten på Angela Merkels politiske karriere. Hun meldte seg inn i det lille østtyske partiet Demokratisk Oppbrudd (DA). Derfra gikk veien bratt oppover. DA ble etter hvert en del av Det kristeligdemokratiske partiet.

Og bare et drøyt år senere satt hun som minister i den tyske regjeringen under den mektige Helmut Kohl.

«Jentungen til Kohl», ble hun kalt. Men de som undervurderte henne skulle snart innse at hun var et enestående politisk talent. Foto: MICHAEL URBAN / Reuters

4) Hvordan ble hun sett på den gang?

Ingen av dem som opplevde den ferske politikeren Angela Merkel kunne drømme om at hun skulle nå toppen i tysk politikk. Hun betegnes som «en grå mus» – usikker og lite synlig.

Mannlige kolleger og journalister kalte henne nedsettende for «jentungen til Kohl» – altså en som var beskyttet av- og helt avhengig av regjeringssjefen.

Men det var mange som så hennes helt særegne egenskaper. Som fysiker hadde hun en nesten vitenskapelig tilnærming til politikken. Hun var analytisk, løsningsorientert, og en mester i å skille viktig fra uviktig. Dessuten var hun rolig i selv de vanskeligste situasjoner.

«Da ingen av oss visste hva vi skulle gjøre, holdt hun seg kald», sa en av hennes medarbeidere den gang.

I år 2000 ble Angela Merkel valgt til leder for Det kristeligdemokratiske partiet. Foto: Michael Urban / Reuters

5) Hvordan nådde hun toppen?

Til tross for sin begavelse syntes det nesten umulig for Angela Merkel å gjøre en stor politisk karriere. Som tidligere DDR-borger, kvinne og protestant var hun en total outsider i Det kristeligdemokratiske regjeringspartiet CDU.

Partiet var dominert av vesttyske, katolske menn, som hadde bygget et sterkt nettverk rundt parti- og regjeringssjefen Helmut Kohl.

Men i 1999 ble CDU rammet av «den store pengeskandalen». Det ble avslørt at Kohl og hans nærmeste hadde tatt imot store summer i hemmelig partistøtte. I denne situasjonen skrev Merkel en avisartikkel med hard kritikk av Kohl – det såkalte «fadermordet».

Merkel avlegger eden som tysk forbundskansler høsten 2005. Foto: FRITZ REISS / Ap

Det at hun selv aldri hadde tilhørt «den indre krets» i CDU var nå en avgjørende fordel. Og i år 2000 ble hun valgt til partiets nye leder.

6) Hva er forklaringen på suksessen?

I 2005 ble Angela Merkel valgt til forbundskansler – altså regjeringssjef – i Tyskland. Hun var den åttende kansler siden forbundsrepublikken ble dannet i 1949. Og hun var den første kvinne.

Men mange trodde hun ville bli en overgangsfigur. Hun var lite karismatisk, og ingen stor taler. Men hennes enkle væremåte og folkelige budskap traff grasrota. Og gradvis ble hun den folkekjære politikeren alle tyskere i dag kjenner som «Mutti» – Mamma.

En viktig årsak til suksessen er at det har gått bra for Tyskland og de fleste tyskere i hennes tid som landets leder. Økonomien er solid, arbeidsledigheten er lav, familiene har fått bedre statlige ordninger, og landet har et bedre ry i verden enn kanskje noen gang i sin historie.

Tyske innvandringsmotstandere er Angela Merkels hardeste kritikere. Foto: Jens Meyer / Ap

7) Hva blir hun kritisert for?

Angela Merkel er definitivt ikke en politiker som tar raske og drastiske beslutninger. Hun har snarere gjort det til et varemerke å bruke lang tid på å bestemme seg.

Og hennes kritikere har laget et eget ord for dette: zu merkeln – å merkle. Det betyr å utsette og nøle med å ta en beslutning.

Men i to svært viktige saker har hun handlet resolutt: I 2011, da hun besluttet å legge ned den tyske kjernekraftindustrien etter atomulykken i Japan. Og i 2015 da hun åpnet de tyske grensene for en million flyktninger.

Den såkalte «flyktningkrisa» er en av de sakene hun har fått mest kritikk for i sin regjeringstid.

Hun kalles «Mutti» – mamma – og hun har vært Tysklands mest populære politiker i en årrekke. Foto: Michael Probst / Ap

8) Hva skjer nå hun går av?

Etter to verdenskriger vet tyskerne bedre enn noen hvor galt det kan gå for et land og et folk. Trygghet og stabilitet er uhyre viktig.

Og Angela Merkel har gitt det store flertallet denne tryggheten. Mange er derfor bekymret når «landsmoderen» nå går av. Og kandidatene i valgkampen har gjort sitt beste for å sammenligne seg med henne.

Angela Merkel har fått kritikk for å være for lite opptatt av likestilling og feminisme. Men det er nå en hel generasjon tyskere som aldri har hatt en mannlig regjeringssjef.

Og «alle» kjenner historien om gutten som spør sin mor: «Kan en mann bli forbundskansler?».