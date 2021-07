Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er forskerne i England som leverer mest informasjonen om delta-varianten. Denne varianten av viruset har dominert i landet siden begynnelsen av juni.

De første studiene av delta-varianten kom fra laboratoriene. Forskerne utsatte viruset for antistoffer og så på effekten. Resultatet kunne virke nedslående. Antistoffer fra vaksinerte personer fungerte dårlig.

EFFEKTEN I MENNESKER VAR ANNERLEDES: Det var da nok vaksiner hadde blitt satt i nok mennesker den faktiske effekten ble klar. Foto: Ernesto Benavides / AFP

Forskjell på laboratoriet og verden

Over tid kom det resultater fra hvordan delta-varianten oppførte seg i ekte mennesker. Da begynte et annet bilde å tegne seg.

I den siste rapporten fra Public Health England kommer det fram at vaksinene vi bruker i Norge er hele 96 prosent effektiv mot sykehusinnleggelse. Mot smitte der du merker at du er syk, men ikke trenger hjelp, er vaksinen 79 prosent effektiv.

GOD FORSIKRING: Dette er de britiske tallene som viser beskyttelsen mot sykehusinnleggelse. Foto: Public Health England

Utviklingen over tid

– Når Public Health England først publiserte noe om delta-varianten, så virket det som vaksinen var mye mindre effektiv enn mot alfa-varianten. Når de fikk med seg data om sykehusinnleggelser, så forsvant denne forskjellen, forklarer Anders Skyrud Danielsen.

FYLLER IKKE OPP INTENSIVEN: Epidemiolog Anders Skyrud Danielsen mener det er viktig å ikke tenke at mange med lette symptomer vil føre til at mange vil bli innlagt på sykehus. Foto: FHI

Han er doktorgradsstipendiat i epidemiologi ved Oslo universitetssykehus. Danielsen mener historien så langt i pandemien gir oss grunn til å bruke litt tid når nye varianter dukker opp.

– Vi må ha is i magen til å bli litt godt kjent med variantene før vi går ut kraftig og sier at her er det større fare for oss, mener Danielsen.

Ikke hugget i stein

Israel har også fått mye erfaring med delta-varianten. Landet har en litt høyere andel vaksinerte med to doser enn England.

Israel har hele tiden meldt om dårligere effekt enn britene. For to uker siden mente israelerne at Pfizer-vaksinen ga 93 prosent beskyttelse mot sykehusinnleggelse.

Søndag meldte avisen Haaretz at effekten mot delta-varianten ser ut til å være enda lavere enn det tidligere anslaget.

Avisen hadde ikke noen konkrete tall. Saken var basert på en foreløpig rapport til myndighetene. Tallene skal gjennom flere analyser. Bildet kan derfor endre seg, skriver avisen.

BRED DEKNING: Israel startet massevaksineringen tidlig. Landet hadde god tilgang på vaksinen fra Pfizer. Israelerne har derfor god kunnskap om effekten. De er ennå ikke sikre på om det er skjevheter i hvordan de analyserer tallene. Foto: Menahem Kahana / AFP

God erfaring fra Norge

– Det er svært gledelig at koronavaksinene gir en så god beskyttelse, sier direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg.

Uttalelsen er basert på hvor godt vaksinen beskytter mot smitte.

Instituttet melder at bare 529 fullvaksinerte har fått påvist viruset etter testing. Totalt har omtrent 1,6 millioner personer i Norge fått to doser koronavaksine.

– Bare noen få av disse 529 utviklet symptomer på koronasykdom, skriver instituttet.

MEGET FORNØYD: Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, er glad for at vaksinen ser ut til å gi en meget god beskyttelse. Foto: Amalie Henden / NRK

Lite delta-data fra Norge

Delta-varianten har ennå ikke hatt en stor effekt på tallene i Norge. Varianten er først nå i ferd med å ta over her.

Tall om vaksineeffekt i Norge handler derfor for det meste om alfa-varianten. Den har vært dominerende i de siste fire månedene.

I forhold til sykehusinnleggelse spiller dette trolig liten rolle. Tallene fra England tyder på at vaksinen beskytter like godt mot begge varianter.

Beskyttelse mot alvorlig sykdom er også tilsvarende god for vektor-vaksinen fra AstraZeneca, mener britene. Den er i utstrakt bruk i England.

STOR FORSKJELL: Britiske tall som tyder på at én dose koronavaksine bare i liten grad gir beskyttelse mot symptomatisk covid-19. Foto: Public Health England

Kan likevel endre bildet

Det er en vesentlig forskjell på de to variantene i de britiske tallene. Det gjelder beskyttelse mot sykdom som gir deg symptomer, men som ikke sender deg til sykehus.

Vaksinen gir 89 prosent beskyttelse mot alfa-varianten, og 79 prosent beskyttelse mot delta-varianten.

Det kan bety at nå som delta-varianten er i ferd med å dominere i Norge, så vil andelen vaksinerte som likevel utvikler symptomer øke.

IKKE KUNST: Det ser fargerikt og kanskje flott ut, men det er en oversikt over de forskjellige virusvariantene som har vist seg i Norge. Øverst til høyre er det et lilla felt. Det er delta-varianten som øker. Foto: FHI

Stor forskjell på dose en og to

Tallene til nå i denne saken har handlet om fullvaksinerte. Altså hva som skjer med personer som har fått to doser.

Beskyttelsen etter bare én dose er mye lavere. Britene mener én dose gir 35 prosent beskyttelse. Det gjelder å få symptomer med delta-varianten.

Mot sykehusinnleggelse er beskyttelsen 80 prosent.

Norske myndigheter anbefaler derfor på det sterkeste at folk fullfører løpet. Det ser også ut til å være tilfelle. Tallene i Norge viser at aldersgruppene som har fått anledning til det, også dukker opp til sprøyte nummer to.

NESTEN ALLE VIL HA DEN ANDRE DOSEN: Dette er tallene fra vaksinasjonsprogrammet så langt i Norge. De viser at det er stor villighet til å fullføre vaksineringen. Foto: FHI