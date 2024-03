Ut mot USAs flydropp i Gaza: – Sløsing med nødhjelp

Flere og flere barn sulter i hjel i Gaza.

Samtidig øker presset for at USA skal gjøre mer for å stanse krigen.

USA er Israels nærmeste allierte. Og bidrar årlig med milliarder av dollar i våpenstøtte til Israel.

Fredag bestemte Det hvite hus seg for at USA skal slippe mat fra fly over Gazastripen. Det første flyslippet lørdag var på 38.000 måltider – og bildene gikk verden rundt.

Det provoserer Gudrun Bertinussen i hjelpeorganisasjonen CARE.

Gudrun Bertinussen, utenlandssjef Care Norge. Foto: Irene Rønold/CARE Norge /

– Dette er trist og det er uverdig. Det er en forledelse å tro at dette er reell hjelp, sier hun til NRK.

Hun kaller det sløsing med nødhjelp.

– Bildene av flydropp over Gaza gir inntrykk av at hjelpen nå når fram til sultne, til sultne barn og kvinner. Det gjør den ikke, sier Bertinussen.

Palestinske barn i matkø i Rafah Foto: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

– Hele hjelpesystemet er brutt ned. Så får man et lysshow med spektakulære nødhjelpssendinger som kastes ut over et utsultet folk, sier Bertinussen.

Også folk på bakken i Gaza sier det er vanskelig å få tak i måltidene som slippes fra lufta.

– Vi trenger mer hjelp og et bedre system. Vi går ut i håp om å finne mat, men vi kommer tilbake tomhendte. Vi får ingenting, sier Mahmoud Freh til NRKs team i Gaza.

Vi kommer tomhendt hjem, sier Mahmoud Frej i Gaza by til NRK. Foto: Mansour Hamdan / NRK

Avhengige av hjelp

Etter nær fem måneder med krig, er over 2 millioner mennesker helt avhengige av nødhjelp for å overleve.

Også Jordan, Frankrike og flere andre land slipper mat fra lufta i fortvilelse over stengte israelske grenser.

USA startet hjelpesendinger fra lufta fredag 1. mars. Foto: AP

Men det er langt mindre effektivt enn å sende mat inn på lastebiler. USAs første slipp med 38.000 måltider kunne fått plass på 1–2 lastebiler, anslår Jan Egeland i Flyktninghjelpen.

Det står mange hundre biler fullastet med mat og nødhjelp på grensa til Gaza.

– Vi har folk på Rafagrensen som står der med 800 andre trailere for å kjøre

inn mer hygienemateriell. Det står 2500–3000 flere trailere der og venter, sier Gudrun Bertinussen.

Barn venter på utdeling av mat i Gaza. Foto: Reuters

Men Israel slipper dem ikke inn. Antall biler som har sluppet inn har gått ned, mens sulten i Gaza går opp. Det viser tall fra FN-organet OCHA.

Israel sier de må kontrollere alle bilene så ikke våpen smugles inn. Men dette argumentet kjøper ikke Bertinussen, som har jobbet i Gaza i mange år.

– De har kontrollert og sluppet inn biler siden 2006. Dette kan de, sier hun.

Matslipp til frustrerte velgere

Samtidig amerikanske jagerfly slipper mat over Gaza, er det i stor grad våpenstøtte fra USA som holder krigen i gang.

Hvert år gir USA rundt 40 milliarder kroner i assistanse til Israel. Det meste av dette er militærstøtte.

Joe Biden på vei ut av en bil Foto: AP/NTB

USA er Israels viktigste støttespiller. Og selv om et flertall av amerikanere støtter Israel, er det økende frustrasjon blant mange demokratiske velgere.

I nominasjonsvalget i den viktige vippestater Michigan, stemte 13 prosent av demokratene såkalt «uncommitted», en protest mot Bidens Midtøsten-politikk. I Minnesota var tallet 19 prosent.

Hilde Restad, førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole, sier matslippene over Gaza neppe overbeviser en skuffet demokratisk venstrefløy.

– Mitt inntrykk er at det blir litt latterliggjort. Fordi det blir sett på som altfor lite, altfor sent, sier Restad til NRK.

Hilde Restad Foto: Martin Holvik

Kan følge egne lover

For USA kan gjøre mye mer enn å slippe mat fra fly, påpeker Restad.

De kan stille betingelser ved våpenleveransene. De kan la være å støtte Israel i FN.

Eller de kan bare følge sine egne lover:

– Ifølge egne retningslinjer skal ikke USA gi militær bistand til land som forhindrer innførsel av humanitærhjelp fra USA. De har heller ikke lov til å gi militær bistand til land som bryter med grunnleggende menneskerettigheter, sier Restad.

– Så de her lovene er allerede her. Det er bare å bruke dem, sier Restad.

Å forhindre humanitær hjelp kan regnes som krigsforbrytelse.



Hvorfor bruker ikke Biden disse lovene som faktisk ligger der?



– Den ene forklaringen er at Biden ikke vil. Den andre forklaringen er at han føler at han ikke kan, av innenrikspolitiske grunner.