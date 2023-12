Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Tidligere amerikansk toppbyråkrat Josh Paul ber Norge om hjelp til å bremse USAs våpenleveranser til Israel.

Paul var ansvarlig for våpenleveranser i USAs utenriksdepartement, men sluttet i protest 18. oktober.

USA er Israels viktigste allierte og leverer en stor del av våpnene som nå blir brukt i Gaza.

Paul sier USA bryter egne retningslinjer som sier USA ikke skal sende våpen til land hvor det er stor sannsynlighet for at de bryter internasjonal lov. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

De siste elleve ukene har Israel sluppet rundt 30.000 bomber over Gaza.

– De aller fleste av dem er amerikanske.

Det sier Josh Paul. Fram til 18. oktober i år jobbet han høyt oppe i USAs utenriksdepartement.

Der hadde han ansvar for nettopp USAs våpenleveranser.

Det ble ikke stilt noen spørsmål rundt det store antallet amerikanske våpen som ble sendt til Israel etter at krigen startet, ifølge Paul.

– Det var ikke noe rom for å sjekke eller diskutere hva våpnene til Israel skulle brukes til. Verken for meg eller andre, sier han til NRK

18. oktober sa Josh Paul opp jobben i protest.

Nå forsøker han å presse USAs regjering til å bremse våpenleveransene til Israel.

– Vi skal ikke levere våpen som brukes til å drepe sivile. Det tror jeg alle er enige om, sier Paul.

Josh Paul har gått fra byråkrat til aktivist for å få slutt på at USAs våpen bidrar til bombingen av Gaza. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Ber Norge heve stemmen

Paul forteller at det er mye frustrasjon både i utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet i USA.

USA har selv innført retningslinjer som skal forhindre at de sender våpen til land som bryter internasjonal lov. Men når det gjelder Israel, ser USAs politikere bort fra sine egne regler, mener Paul.

Nå ber han Norge om hjelp til å heve stemmen overfor sin nære allierte, USA.

I et forsøk på å få amerikanske politikere til å lytte, snakker Josh Paul nå med medier i land som han mener kan påvirke.

Håpet hans er at USAs allierte kan og vil si fra om at USA må gjøre mer for å stanse krigen.

– Det inkluderer Norge?

– I aller høyeste grad. Amerikanske politikere lytter til hva Norge sier, sier Paul.

Norges utenriksminister Espen Barth Eide skriver i en e-post til NRK at Norge «har en god dialog med USA». Og at «amerikanske myndigheter er godt kjent med vårt syn, med at vi mener det haster med en våpenhvile og å få slutt på de enorme lidelsene i Gaza».

Les hele svaret fra utenriksdepartementet nederst i saken.

Det er ikke nok, mener Josh Paul.

USAs utenriksminister Antony Blinken og Norges Espen Barth Eide møttes senest i november i år. Foto: SAUL LOEB/Pool / Reuters

Han berømmer Norge for tydelig kritikk av Israels krigføring. Men han mener at også USAs politikk i Midtøsten trenger å møte internasjonal kritikk. Høyt og tydelig.

– Jeg mener at USA har mistet sitt moralske kompass når det gjelder konflikten mellom Israel og Palestina. Og derfor trenger vi at allierte sier fra, at de minner oss på verdiene våre. Vi trenger å høre det, både på bakrommet og dessverre også offentlig, sier Paul.

– Lukker øynene

Ifølge helsemyndighetene i Gaza, som er styrt av Hamas, er over 20.000 mennesker drept på Gazastripen siden 7. oktober. Blant dem er over 8000 barn.

Krigen startet som svar på Hamas' terrorangrep mot Israel, der 1139 israelere ble drept, blant dem 695 sivile. 36 av dem var barn, ifølge israelske myndigheter.

Fortsatt holdes over 100 israelere som gisler i Gaza.

Drepte palestinere skal identifiseres utenfor sykehuset i Khan Younis 19. november. Over 20.000 mennesker er drept i Gaza siden 7. oktober. Foto: AFP

Som Israels nærmeste allierte, kan USA gjøre langt mer for å stanse krigen, mener Josh Paul.

– USA er Israels nærmeste partner. Vi er deres viktigste partner når det gjelder våpen og militære. Og vi forsvarer og beskytter Israel diplomatisk, i FN, i Europa og i Midtøsten.

USA støtter Israel med rundt 3,8 milliarder dollar i året. Så godt som alt dette er våpenstøtte.

Hvor mye innflytelse USA har over sin nære allierte, vet man ikke før man har prøvd, sier Paul.

– Problemet er at USA ikke forsøker. Det hjelper ikke å be dem pent om å gjøre mer for å beskytte sivile så lenge våpnene fortsetter å komme.

Josh Paul mener det han kaller «blind støtte til Israel» går utover både USAs egen sikkerhet, Israels sikkerhet – og et helt folk i Gaza.

– Hvorfor er USAs støtte til Israel i denne krigen så sterk?

– Det er flere grunner. Etter det grusomme angrepet mot Israel 7. oktober, har USAs respons vært emosjonell. Men en stat skal ikke være emosjonell, den skal være rasjonell, sier Paul.

– Så håper Biden og regjeringen at dette vil gå over, og at når krigen bare tar slutt, så skal vi begynne på nytt. Det mener jeg er feil. Vi må endre politikk nå.

USAs president Joe Biden og Israels statsminister Benjamin Netanyahu under Bidens besøk i Israel etter terrorangrepet 7. oktober. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Paul trekker også fram det han kaller en «ensidig proisraelsk dekning av krigen» i amerikanske medier.

Men det er endring i synet på støtten til Israel også i USA. Allerede før den brutale krigen startet, sa et knapt flertall av demokrater at de har større sympati med palestinerne enn med Israel.

Og yngre amerikanere er mer skeptiske til den tilsynelatende uforbeholdne Israel-støtten, understreker Paul.

Norge: USA i bevegelse

– Særlig yngre amerikanere, som får nyheter fra sosiale medier med rapporter direkte fra bakken, vil ha våpenhvile.

Spørsmålet er om det er nok til å endre den politiske kursen. Josh Paul tror ikke det.

– Jeg tror vi kan se en endring i USAs Israel-politikk på lengre sikt. Men ikke på kort sikt. Og ikke raskt nok for de sivile som lider i Gaza nå. Dessverre.

Demonstranter i flere byer i Norge krevde våpenhvile sist lørdag. Foto: Silje Haugen Myrseth / NRK

Utenriksdepartementet sier at utenriksminister Espen Barth Eide ikke har mulighet til å stille til intervju, men har sendt denne kommentaren på e-post:

«Vi har en god og nær dialog med USA om krigen i Gaza. Amerikanske myndigheter er godt kjent med vårt syn, med at vi mener det haster med en våpenhvile og få slutt på de enorme lidelsene i Gaza. Så snart som mulig må vi få dette over på et annet spor, det er nødvendig med en politisk prosess hvor målet er en tostatsløsning. Vi vil fortsette denne dialogen til det er enighet om en våpenhvile. Jeg opplever at det har vært en bevegelse internasjonalt de siste ukene, hvor flere land har beveget seg nærmere vår holdning. Dette gjelder også USA.»