USA: Mindreårig døde på grensestasjon

I lang tid har grensevakter og migrasjons-myndigheter fått kritikk for måten barn blir tatt hånd om på grensestasjonene.

Nå har det skjedd et dødsfall igjen.

En 16 år gammel gutt fra Guatemala døde mandag på en grensestasjon sør i Texas, opplyser amerikanske myndigheter, ifølge nyhetsbyrået Associated Press (AP).

Det er femte gang siden desember at barn som har tatt seg over grensen fra Mexico, dør etter å ha blitt stanset av amerikanske grensevakter.

Brudd på 72-timers regelen

I USA er det strenge regler for hvordan enslige mindreårige som krysser grensen skal tas vare på.

I henhold til amerikansk lov skal de sendes videre til en ungdomsinstitusjon innen 72 timer etter at det er bekreftet at de reiser uten voksne.

En 16-åring fra Guatemala døde i grensetjenestens varetekt mandag. Han hadde vært der siden han krysset grensen alene ved El Paso, Texas, 13. mai. Foto: Loren Elliott / Reuters

Mandag morgen ble gutten funnet livløs under en sjekk på grensestasjonen i Rio Grande sør i Texas. Dødsårsaken er ikke kjent.

Nyhetsbyrået skriver at 72-timers regelen var brutt ettersom 16-åringen hadde sittet innesperret på grensestasjonen i en hel uke.

Han skulle ha vært overført til en ungdomsinstitusjon drevet av USAs departement for helse og velferdstjenester (HHS).

Nyhetsbyrået har ikke fått noen forklaring fra grensetjenesten på hvorfor den unge gutten ble holdt der så lenge.

Tenåringen ble stanset i Rio Grande-dalen sør i Texas 13. mai, opplyser USAs toll- og grensekontrollbyrå.

– Beklager

De ansvarlige for grensebyrået beklager at 16-åringen fra Guatemala døde mandag.

– Vi er triste etter å ha mottatt nyheten om at denne unge personen har mistet livet og vi sender våre kondolanser til familien hans, sier John Sanders, sjefen for US Customs- and Border Protection, i en offisiell uttalelse.

Sjefen for grensetjenesten, John Sanders, beklager at en 16 åring fra Guatemala ble funnet død på en grensestasjon i Texas mandag. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

– Vi i CBP er forpliktet til å sørge for trygghet, menneskelig behandling og god helse til alle i vår varetekt, sier Sanders.

Fem dødsfall på fem måneder

Dette er ikke første gang i år at mindreårige dør mens de er i grensetjenestens varetekt, skriver nyhetsbyrået AP.

I forrige uke døde en toåring etter at han og moren ble pågrepet av grensevakter.

Fem mindreårige har mistet livet i grensetjenestens varetekt, den minste var bare to år gammel. Bildet viser en mor som forsøker å krysse grensen ved El Paso, Texas, 19. mai. Foto: Mario Tama / AFP

Ifølge grensebyrået ble barnet sendt på sykehus samme dag som moren fortalte at han var syk, og han var innlagt i flere uker før han døde.

For tre uker siden døde en 16 år gammel gutt fra Guatemala etter at han var overført til en HHS-institusjon og det ble fastslått at han var syk. Han fikk intensivbehandling i flere dager før han døde.

I desember døde to barn som var henholdsvis sju og åtte år gamle. Etter dette har innenriksdepartementet gitt ordre om at alle barn skal gjennom helsesjekk etter at de blir pågrepet.