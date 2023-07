USA vurderer klasevåpen: – Småbombene blir spreidd i busker

Under Vietnam-krigen sleppte USA ned mange millionar klasebomber. Over 400.000 tonn til saman. Fleire tusen sivile blei skada og drepne.

Tidlegare i år bad Ukraina vestlege allierte om det same våpenet.

Då svarte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg at alliansen ikkje leverte slike våpen. Statsminister Jonas Gahr Støre sa at det var heilt uaktuelt.

Klasevåpen Ekspander/minimer faktaboks Bombe, granat eller stridshovud som kan innehalde fleire tusen småbomber.

Småbombene blir spreidd utover eit større område, og kan eksplodere ved berøring.

Bombene kan gå av fleire tiår etter at dei blei sleppt ut.

Torsdag sa Pentagons pressesekretær Patrick Ryder at USA vurderer å gi Ukraina klasevåpen.

Det til trass for at dei i fjor kritiserte Russland for å bruke klasevåpen i krigen mot Ukraina.

– Vi har sett rapportane. Viss det er sant, ville det potensielt vore ei krigsforbryting, sa Biden-administrasjonen den gongen.

Dette haldningsskiftet er ikkje tilfeldig.

Ifølge amerikanske medium skjer det på grunn av at USA meiner Ukraina sin offensiv går for sakte. Dei håper at klasevåpen kan hjelpe Ukraina.

LIBANON: Israel sleppte ned fire millionar klasebomber under krigen i Libanon i 2006. Om lag ein million blei ikkje detonert. Foto: Mohammad Zaatari / Ap

Våpenpolitisk rådgivar i Norsk Folkehjelp, Grethe Lauglo Østern, reagerer på at USA vurderer å gi klasevåpen:

– Klasevåpen er ikkje meir nyttig enn anna ammunisjon. Men den langsiktige kostnaden ved klaseammunisjon er svært stor. Ukrainas partnarar bør støtte med våpen som ikkje vil halde fram med å drepe og lemleste ukrainarar i fleire tiår etter at krigen er over.

Kontroversielt våpen

Mange av bombene som USA sleppte ned under Vietnam-krigen, hamna i Laos, der Norsk Folkehjelp framleis, 70 år etter, finn klasebomber.

I 2008 gjekk Noreg i bresjen for eit forbod mot klasevåpen, og er eit av 111 land som til no har ratifisert avtalen som forbyr å produsere, lagre og selje klasevåpen.

Avtalen, som tredde i kraft i 2010, er ikkje signert av verken Ukraina, Russland eller USA.

Under krigen i Ukraina har begge partar tatt i bruk klasevåpen. Det har ført til sivile tap på begge sider, ifølge Human Rights Watch. Desse bombene kan i tillegg ramme sivile i mange år framover.

NOREG I FRONT: Tidlegare statsminister Jens Stoltenberg signerer FN-konvensjonen om klasevåpen i 2008. Noreg var ein sterk pådrivar for lova. Foto: Lise Åserud / NTB

Då Ukraina bad om klasevåpen, viste dei til at Russland brukar slike våpen, og forsikra om at våpena berre vil bli brukt mot russisk militær.

Østern i Norsk Folkehjelp meiner sivile likevel vil betale ein høg pris i fredstid.

– Småbombene blir spreidd i buskar, nedi jorde, i takrenner og i tre, seier ho.

«Feilaktig marknadsføring»

Talsperson for Pentagon, general Patrick Ryder, har enno ikkje annonsert at USA vil gi klasevåpen, men seier at klasevåpen med ein feilrate på 2,35 prosent, no blir vurdert.

LAV FEILRATE: Talsperson for Pentagon, Patrick Ryder, seier at klasevåpena som Ukraina kan få, har lav feilrate. Foto: Alex Brandon / AP

Ifølge Østern er feilraten feilaktig marknadsføring:

– Desse testane er gjort under kontrollerte forhold, på hard og flat bakke. Dei er ikkje gjort i ein reell konflikt. Med variert og mjuk vegetasjon blir feilraten betydeleg høgare.

Ho håper at USA ikkje brukar eit urealistisk PR-tal når dei skal overføre våpen, og meiner det er viktig at USA er ærlege med Ukraina om faren ved slike våpen:

– USA må vere ærlege om eigne erfaringar, også med eigne soldatar, som i Irak. Der var det mange situasjonar med amerikanske soldatar som gjekk på klaseammunisjon som USA sjølv hadde spreidd.

UEINIG: Grethe Lauglo Østern meiner at USA ikkje kan garantere for feilraten til klasevåpena. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ansvar gjennom FN-konvensjonen

Alle land som har signert FN-konvensjonen, har gjennom artikkel 21 eit ansvar for å hindre at klasevåpen blir brukt, også i land som ikkje er bundne til konvensjonen.

Land skal gjere sitt beste for å hindre at land som ikkje er ein del av avtalen, ikkje brukar klaseammunisjon.

Artikkel 21 i FN-konvensjonen om klaseammunisjon Ekspander/minimer faktaboks 1. Kvar part skal oppmuntre statar som ikkje er ein del av konvensjonen, til å ratifisere, godta, godkjenne eller tiltre konvensjonen, med mål om å få alle statar til å slutte seg til konvensjonen. 2. Kvar part skal underrette styresmaktene i alle statar som ikkje er part i konvensjonen (som drøfta i punkt 3) om sine forpliktingar etter denne konvensjonen, og skal fremme dei normane konvensjonen fastsett, og gjere sitt beste for å hindre at statar som ikkje er part i denne konvensjonen, brukar klaseammunisjon. 3. Partane, deira militærpersonell eller borgar kan, utan omsyn til artikkel 1 i denne konvensjonen, og i samsvar med folkeretten, delta i militært samarbeid og militære operasjonar sammen med statar som ikkje er part i denne konvensjonen, men som vil kunne delta i aktivitetar som er forbode for ein part.

I 2011 prøvde USA, saman med mellom anna Russland, å regulere konvensjonen. Dei ønska at det skulle bli lovleg å bruke klasevåpen som har ein feilrate på opptil 1 prosent.

Reguleringa gjekk ikkje gjennom, men USA batt seg likevel til å ikkje bruke klasevåpen med ein feilrate på over 1 prosent. Tidlegare president Donald Trump gjorde eit unntak frå lova og sende klasevåpen til Sør-Korea.

No kan det altså skje på nytt.

