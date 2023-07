Stoltenberg i eksklusivt intervju med NRK før Vilnius-toppmøtet

Sveriges Nato-medlemskap og amerikanske klasevåpen til Ukraina er blant de store temaene for Jens Stoltenberg i dag.

I går møttes representanter fra Sverige, Tyrkia og Finland i Brussel for å snakke om det svenske medlemskapet.

Jens Stoltenberg sier nå til NRK at en endelig avtale er mulig i forkant av toppmøtet i Vilnius på tirsdag, men at det ikke er gitt:

– Noen garantier har vi ikke, men vi hadde et møte i Brussel med utenriksministrene i går. Der hadde vi noe fremgang. Det er planlagt at vi skal ha et møte med statslederne i Vilnius neste uke, og der vil vi jobbe for mer fremgang.

– Det er ikke mulig å ha noen garantier, men det er helt klart mulig med et positivt vedtak, sier Stoltenberg.

Stoltenberg møtte Erdogan i Istanbul i Tyrkia i juni. Foto: HANDOUT / AFP

Han viser til at både Sverige og Tyrkia har tatt store steg for å finne en enighet, blant annet at Sverige har endret sin egen grunnlov og allerede straffeforfulgt innbyggere med tilknytting til PKK og terror.

Motivert

Forrige uke ble det også klart at generalsekretæren ville fortsette i jobben ett år til, frem til sommeren 2024.

– Jeg ser frem til å fortsette i Nato, selv om jeg i utgangspunktet hadde helt andre planer, sier Stoltenberg til NRK.

– Jeg er motivert, og synes det er ekstremt meningsfullt å jobbe i Nato. Det er vanskelig å tenke seg noe viktigere enn det, sier generalsekretæren.

Klasevåpen er eksplosiver som sprer seg over et større område, og flere av bombene kan ende opp med å ikke eksplodere. Dermed kan det ramme sivile i området mange år frem i tid. Her gjennomsøkes et område for klasevåpen i Shabunda i Den demokratiske republikken Kongo. Foto: JOHN WESSELS / AFP

Intern splid om klasevåpen

– Våpenstøtten til Ukraina vil fortsette, og det er det som er avgjørende for at de skal kunne vinne denne krigen, sier Stoltenberg.

Samtidig er det splid internt i alliansen om de skal sende klasevåpen til Ukraina.

Klasevåpen er kontroversielt, særlig fordi de kan skade og drepe i mange år etter at de først har blitt brukt. En rekke land har signert en internasjonal avtale om å forby slike våpen, deriblant Norge.

– Norge spilte en viktig rolle i utarbeidelsen av denne konvensjon. Internt i alliansen er det ulike syn på den, og derfor har ikke Nato som organisasjon tatt stilling til konvensjonen, sier Stoltenberg til NRK.

I går kveld sa USAs president Joe Biden at de vurderte å sende våpnene til Ukraina.

Tidligere har både Stoltenberg og statsminister Jonas Gahr Støre sagt at det er uaktuelt å sende slike våpen.

Nå sier Stoltenberg at det er opp til hvert enkelt medlemsland.

– Det er opp til enkeltmedlemmer å ta en beslutning om leveranser og militærforsyninger til Ukraina, sier Stoltenberg.

– Russland bruker klasevåpen for å drive en angrepskrig mot et annet land, mens Ukraina bruker klasevåpen for å beskytte seg mot en angriper, understreker generalsekretæren.

Jens Stoltenberg sammen med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv i april. Foto: STAFF / Reuters

Beveger seg mot Ukrainsk Nato-medlemskap når krigen tar slutt

Stoltenberg sier videre at hele alliansen har tatt viktige steg for å tilrettelegge for et eventuelt ukrainsk Nato-medlemskap.

Men det forutsetter at krigen først må ta slutt, sier Nato-sjefen.

– Russland gikk til krig for å hindre at Ukraina skulle bli Nato-medlem, og for å sende et signal om at det ikke kunne bli flere Nato-utvidelser. Det gjorde vi selvsagt ikke, og nå er både Sverige og Finland i ferd med å bli og blitt Nato-medlemmer. I Ukraina er det også en massiv støtte for et Nato-medlemskap.

– Resultatet ble dermed det stikk motsatte, sier Stoltenberg.