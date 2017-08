USA venter i spenning på Trumps rasismesvar

Saken oppdateres

USAs president har blitt kraftig kritisert etter helgens demonstrasjoner og opptøyer, hvor nynazister og Ku Klux Klan deltok, fordi han ikke eksplisitt fordømte hvit maktgrupper.

Trump, som har innvilget seg «en arbeidende ferie» på landstedet Trump National, har vært nærmest helt stille etter beskjeden som utløste kritikken, og derfor er det knyttet stor spenning til hva som kommer ut av mandagens møte med pressen i Washington.

Det hvite hus har varslet at presidenten avbryter sitt opphold for å signere en handelsavtale med Kina. Det er ventet at journalistene som er til stede i Det hvite hus vil stille presidenten spørsmål om Charlottesville.

Da Trump ankom Det hvite hus tidligere i dag, ropte pressen ut en rekke spørsmål mot Trump, men han ga ingen svar.

Frazier trekker seg

Trumps manglende fordømmelse har allerede fått konsekvenser – mandag kunngjorde Kenneth Frazier, direktør for legemiddelselskapet Merck, at han sier opp sin rolle i Trumps amerikanske industriråd.

Men selv om Trump så langt har avfeid spørsmål om Charlottesville, lar han ikke avskjeden passere i stillhet. På Twitter slår presidenten tilbake mot Frazier, og gir tydelige beskjed om hva han synes om Frazier protest.

«Nå som Ken Frazier fra Merck legemiddelfirma har sluttet i Presidentens industriråd, vil han få mer tid til å SENKE SVINDELPRISER PÅ LEGEMIDLER», skriver Trump på Twitter.

Trumps politikk har også fått andre næringslivstopper til å trekke seg i protest. Tidligere i år trakk Tesla-sjefe Elon Musk og Disney-sjef Robert Iger Trumps næringslivsråd i protest mot beslutningen mot at Trump trekker USA fra Parisavtalen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Nord-Korea og Venezuela

Det er også knyttet spenning til om Trump vil kommentere sine utspill om Venezuela og Nord-Korea. I helgen uttalte han at USA ikke utelukker militære tiltak i Venezuela.

– Vi har styrker over hele verden på steder som er veldig langt unna. Venezuela er ikke veldig langt unna, og folket der lider og dør, sa Trump.

Trumps knallharde linje overfor Nord-Korea har også ført til store overskrifter de siste ukene. Både Tyskland, Russland og Kina ber partene om å tone ned språkbruken.