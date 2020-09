USA-valget: Frykten for hus og hjem kan hjelpe Trump

Marc McCrey peker opp på et utbrent hus:

– Der bodde en bestemor og hennes barnebarn. Heldigvis kom de seg ut før huset brant ned. Men de mistet sitt hjem. Nå er de hjemløse, forteller han med tårer i øynene.

Mark McCrey ble vitne til brannene i etterkant av Jacob Blake ble skutt av politiet i Kenosha i forrige uke. Foto: Lars Os / NRK

Mobbens herjinger

Marc var der den natten mobben brant ned kvartaler med boliger og forretninger i sentrum av den vesle byen Kenosha i delstaten Wisconsin. Vandalene fulgte i kjølvannet av de fredelige protestene mot politiets skyting og invalidiserende av svarte Jacob Blake.

Marc er selv svart.

– Jeg støtter protestene mot politivold. Men ikke ødeleggelsene som fulgte etterpå. Hva har de gjort galt, de som bodde i disse husene? De som hadde firmaene sine her.

Han tror plyndringen og ødeleggelsene kan få politiske virkninger:

– Flere vil nå støtte president Trump, sier han.

Bilforretningen Car Source mistet alle de hundre bilene som stod utstilt i samme gate der to personer ble skutt og drept sist uke. Foto: Lars Os / NRK

Kan bli et politisk vendepunkt

I tre måneder har amerikanske storbyer vært herjet av demonstrasjoner og påfølgende ødeleggelser. På TV har velgerne dag etter dag sett biler og forretninger satt i brann. Politistyrker med hjelmer, køller og tåregass i gatekamper med demonstranter omtrent like godt utstyrt med voldelige redskaper.

Men det har skjedd i storby-sentrene. Der ingen bor og ingen trenger å bevege seg nattetid hvis de vil unngå bråk. Vandalisme i Kenosha har flyttet ødeleggelsene inn i middelklassens boligområder. Frykten for å miste boligen eller familiemedlemmer i pøbelens påsatte branner har rykket nærmere. Det kan føre til et vendepunkt i valgkampen.

En av hurtigmatkjeden Subways filialer i Kenosha holder åpent. Fasaden er dekket av sponplater. Foto: Anders Magnus / NRK

Småbyens og småborgernes redsel

Kenosha er en liten by i amerikansk målestokk, med bare 100.000 innbyggere. Her bor folk helt inn til sentrumskjernen, i beskjedne hus med små plener tett inntil butikker og bedrifter.

Alle – absolutt alle – forretningsbyggene har fått sponplater foran vinduer og dører. Det kan ikke folk gjøre med hjemmene sine. Da vil det bli ulevelig der, som i en bunker. I stedet har mange satt opp skilt i vinduene, hvor de ber tynt om nåde for pøbelens herjinger: «Vi støtter BLM (Black Lives Matter). Vi har barn i huset». Så håper de disse bønnene skal hindre at det slenges brannbomber inn i boligene deres.

Men frykten er der. Denne frykten har ikke bare kommet til Kenosha. Herjingene i småbyen har vist at alle kan bli ofre for mobben. Også de som bor i småbyer og forsteder. De som til hittil har følt seg trygge kjenner nå på redselen.

President Donald Trump besøkte tirsdag Kenosha mot lokale myndigheters vilje. Foto: Evan Vucci / AP

Trump tilbyr hjelp

I går var president Trump på besøk i Kenosha. Til tross for at han var bedt om å holde seg hjemme av både byens ordfører og delstaten Wisconsins guvernør. Men han holdt en ganske lav profil, og kom ikke med provoserende uttalelser.

I stedet besøkte han en av de forretningsdrivende som hadde fått livsgrunnlaget ødelagt. Og tilbød pengehjelp til å komme i gang igjen. Mange av bedriftene her har dårlige forsikringer, og flere blir nektet utbetalinger fordi ødeleggelsene er forårsaket at det forsikringsselskapene kaller «terrorhandlinger».

Hjelpen – og budskapet om lov og orden – går hjem hos den nokså konservative, lavere middelklassen i Kenosha. Her bor det flest slike, ikke så mange rike liberale.

Ved valget i 2016 vant Trump med bare 255 stemmer. I år kan det bli atskillig flere. Det kan bidra til at den såkalte vippestaten Wisconsin faller ned på Trumps side. Noe som igjen kan føre til at han vinner valget. Det som skjer i Kenosha kan bli viktig for USAs framtid.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden talte i Pittsburgh mandag. Foto: Carolyn Kaster / AP

Biden tar avstand fra vold og ødeleggelser

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden holdt i går en tale hvor han i kraftige ordelag tok avstand fra vold, ødeleggelser og plyndringer. Og han mener at Trump har bidratt til å skjerpe motsetningene i USA slik at voldsbruken øker.

Men fra de mest ekstreme demonstrantene er det ingen støtte å få for Demokratene. De hater politikerne fra begge de to store partiene i USA med nesten samme styrke. I går gikk de til angrep med branner foran boligen til ordføreren i Portland, Oregon. På selveste bursdagen til ordfører Ted Wheeler krevet de hans avgang. Selv om Demokraten Wheeler hele tiden har støttet opp om de fredelige demonstrasjonene mot politivold.

Lite tyder på at Biden og Demokratene kan tjene på opptøyene som nå herjer USAs større og mindre byer. Men president Trump kan få en vitaminpille i valgkampen og presentere seg som middelklassens redningsmann. Samtidig får han fokus vekk fra koronakrisen og den elendige økonomien i landet. Følelsen av frykt er et mektig våpen.