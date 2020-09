– Det som har skjedd her er ikke protest, men terror. Kenosha er blitt rammet av anti politi- og anti USA-opptøyer, sa presidenten under et møte i Kenosha.

I løpet av det to timer lange besøket tirsdag tok Trump ødeleggelsene i byen i øyesyn. Han møtte også lokale ledere og folk som hadde fått sine eiendommer og butikker ødelagt i opptøyene.

Trump lovet å bidra med føderale midler for å bygge opp byen igjen.

Donald Trump ble møtte av støttespillere og av motstandere, som de vi ser på dette bildet. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Folk som har fått eiendommene sine brent ned eller ødelagt får i de fleste tilfellene ikke dekket dette av forsikringsselskapene. De sier at det er resultat av terror og opptøyer, og ikke dekket av forsikringen.

Trump møtte ikke familien til Jacob Blake (29), som ble skutt og alvorlig såret av politiet. Men Trump sier han har snakket med familiens prest.

Byen Kenosha i Wisconsin har vært preget av protester etter at en politimann i slutten av august skjøt sju skudd i ryggen på Blake (29). Skadene gjør afroamerikaneren invalid fra ryggen og ned.

Tilhengere av Donald Trump hadde møtt opp langs veien fra flyplassen til byen Kenosha i Wisconsin Foto: Evan Vucci / Evan Vucci

Tror Trump tjener på voldelige protester

Da NRK besøkte byen tirsdag var det ingen alvorlige konfrontasjoner selv om mange mennesker var ute i gatene for å demonstrere. Folk som støttet «Black Lives Matter» bevegelsen og tilhengere av Trump ropte slagord mot hverandre.

Det var mye engasjement, men ingen voldshandlinger.

Mange mennesker sa at de tror president Trump vil tjene på at det er uro og voldelige konfrontasjoner.

17-åring skjøt og drepte

Under protestene i dagene etterpå ble to personer drept og to såret da en 17 år gammel hvit tenåring skjøt mot dem. Han hadde reist til Wisconsin fra nabostaten Illinois.

Trump har vist forståelse for det 17-åringen gjorde

John Antaramian ordfører i Kenosha på en pressekonferanse om opptøyene i byen Foto: Brandon Bell / AFP

I denne situasjonen hadde altså president Donald Trump bestemt seg for å besøke Kenosha, selv om både Wisconsins guvernør Tony Evers (D) og byens ordfører John Antaramian (D) og ba ham om å la være.

Før han dro tirsdag sa Trump dette om Antaramian:

– For en dum ordfører. Jeg forstår ikke hvordan han kan være ordfører.

Trump la ut denne twittermeldingen like før avreise fra Andrews Air Force Base

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Frykter mer splittelse

Guvernøren i Wisconsin sa dette før Trump kom:

– Jeg frykter at ditt nærvær kan hemme vårt arbeid med å komme over splittelsen i byen og forene oss i framtida, sa Evers.

I et intervju med Fox News mandag sier Trump følgende om skuddene mot Blake

– Skyte den karen i ryggen mange ganger. Jeg mener, kunne du ikke ha gjort noe annet – som bryting? Du vet, i mellomtiden kunne han ha hentet et våpen. Det er en stor greie der. Men så takler de ikke presset, som i en golfturnering der du bommer på en putt på tre fots hold, sier Trump om det politimannen gjorde.