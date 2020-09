Når Trump kommer, er byen dekket med sponplater

De verst herjede kvartalene er sperret av. Politibilenes blålys avdekker husrekker som har brent ned og murvegger redusert til hauger av stein og sement.

Litt lenger borte i sentrum har en bilforhandler mistet hele livsverket. Hundretalls biler, og forretningen hans, har gått opp i flammer.

Portforbud

Både natt til i dag og natt til onsdag er det portforbud i Kenosha. Fra 19 om kvelden til 07 om morgenen får ingen lov til å være ute i gatene. Unntakene er politi og pressefolk.

Politiet har sperret av et utbrent kvartal i Kenosha. Natt til i dag og neste natt er det portforbud. For å hindre demonstrasjoner og nye ødeleggelser i forbindelse med president Trumps besøk i dag.

I dag kommer presidenten til byen. For å inspisere skader etter demonstrasjoner og opptøyer. Det er nok uhygge å se.

Hele sentrum av den vesle byen Kenosha i delstaten Wisconsin er dekket til med sponplater foran vinduer og vegger.

Nasjonalgarden på plass i gatene i Kenosha etter opptøyene i byen.

Selv prestene tør ikke stole på Guds nåde og beskyttelse. Glassmalerier i vinduene synes ikke lenger. Der er det bare treplater for å verne kunstverkene mot mobben.

Byen eksploderte etter at politiet skjøt en svart mann

Det startet for litt over en uke siden. Etter at politiet skjøt svarte Jacob Blake i ryggen så han ble lam fra livet og ned.

Kenosha eksploderte i demonstrasjoner mot politivold mot svarte. De mest ekstreme satte fyr på bygninger og knuste ruter.

Etter noen dager rykket det inn høyreorienterte motdemonstranter med angrepsvåpen. En ungdom på 17 år skjøt og drepte to mennesker. Advokatene hans sier at skuddene ble avfyrt i selvforsvar.

Bilforretningen Car Source I Kenosha ble hardt rammet av opptøyer og ødeleggelser. Alle bilene på oppstillingsplassen brant. Det gjorde også forretningen. Og eieren sier han har mistet livsverket – for forsikringsselskapet vil ikke betale når det er mobben som har ødelagt biler og bygninger.

Så sendte president Trump inn Nasjonalgarden, og situasjonen roet seg ned. Nå vil han til byen og fortelle hele USA at dette er måten å gjøre det på: Hard maktbruk mot demonstranter og uromakere.

«Hold deg hjemme»

Guvernøren i Wisconsin har bedt presidenten holde seg hjemme, og ikke komme på besøk.

Demokraten Tony Evers frykter at et slikt besøk vil kunne øke spenningen mellom grupperinger i byen som står mot hverandre. At det kan bli mer ødeleggelser, flere skytinger og drap.

Guvernør Tony Evers ønsker ikke Trump velkommen til Kenosha, presidenten sier han kommer.

– Men hvorfor vil du absolutt dra dit, når guvernøren ikke ønsker det? spurte Fox News programleder Laura Ingraham under et stort intervju med presidenten i går kveld.

– Det er fordi jeg er en enorm tilhenger av lov og orden, svarte Trump.

Dette er et budskap han har understreket gang på gang – særlig på Twitter. At han er den som står mellom lov og orden og anarkiet. Og at anarkiet kommer hvis Demokratenes presidentkandidat Joe Biden blir valgt.

Mener Trump bruker volden for å skremme velgerne

Biden og Demokratene mener presidenten selv fyrer opp under bråk og uroligheter. Og at han bruker opptøyer og vold for å skremme velgerne til å stemme på ham.

Presidenten sa også i intervjuet at Black Lives Matter-bevegelsen er en farlig, marxistisk organisasjon som ønsker å omvelte samfunnet. Tidligere på dagen var han vag da han ble spurt om den unge, høyreorienterte Trump-supporteren som skjøt to mennesker til døde i Kenosha:

-Han forsøkte å komme unna dem. Han falt, og de angrep ham svært voldelig. ... Han kunne ha blitt drept. Det er nå under etterforskning.

Splittet by

I en annen dødelig skyteepisode i Portland, Oregon er en antifascist under etterforskning for å ha skutt en høyreorientert demonstrant. Her var Trump mer kategorisk i sin kommentar:

– Han skjøt en ung gentleman og drepte ham. ... Det var skammelig!

Kenosha er en sterkt splittet by. Ved presidentvalget i 2016 vant Trump her, men bare med 255 stemmer. Nå er byen mer splittet en for fire år siden. Så det kan bli sterke følelser, på begge sider, når presidenten kommer på besøk i dag.