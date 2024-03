Det stigende presset mot Israel skjer i takt med at den internasjonale kritikken øker mot både Israel og USA. President Biden gjør seg mer og mer upopulær i USA og utenfor landets grenser med sin støtte til Israels brutale krigføring i Gaza.

I natt hadde visepresident Kamala Harris et møte med den israelske ministeren Benny Gantz som er medlem av krigsregjeringen til statsminister Benjamin Netanyahu.

Statsminister Netanyahu har lenge varslet en bakkeoffensiv i Rafah, der over en million utslitte og sultne mennesker har søkt tilflukt i store teltleirer.

– Visepresidenten og Gantz drøftet situasjonen i Gaza og behovet for en troverdig og gjennomførbar humanitær plan før Israel setter i verk nye militære operasjoner, gitt de siviles utsatte stilling, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

FØR MØTET: Benny Gantz på vei til møtet i Det hvite hus, der han vet at visepresidenten kommer til å legge hardt press på Israel. Gantz er tidligere forsvarssjef i Israel, nå sitter han i krigskabinettet. Foto: AFP

Krassere ord

I helgen brukte Harris oppsiktsvekkende krass språkbruk om Israels krigføring, som har kostet over 30 000 mennesker livet på Gazastripen til nå. De fleste ofrene er sivile, kvinner og barn.

Igjen uttrykte visepresidenten dyp bekymring over situasjonen i Gaza, spesielt de humanitære forholdene for de sivile og sikkerheten til de rundt 1,5 millioner palestinerne i Rafah.

Hun ba Israel åpne for mer hjelp, samtidig som hun ba Hamas godta de betingelsene for våpenhvile som ligger på bordet, heter det.

Politisk Rival

Det vekker oppsikt at Benny Gantz inviteres til Det hvite hus og ikke Benjamin Netanyahu. Gantz og Netanyahu er politiske rivaler og Gantz har selv ambisjoner om å bli statsminister.

Mens et stort flertall israelere ønsker å bli kvitt Netanyahu så raskt som mulig, ligger Benny Gantz best an på meningsmålingene til å bli Israels nye leder.

President Biden har heller ikke noen godt forhold til Netanyahu. Ikke bare har Netanyahu ydmyket USAs president etter 7. oktober, ved å nekte å lytte til sin nærmeste allierte USA. Biden og utenriksminister Antony Blinken har gjentatte ganger bedt Israel om å ta hensyn til sivile i Gaza og tillate mer humaitær hjelp inn i Gaza.

Dette bryr ikke Israels ledere seg om, til tross for at USA støtter Israel med våpen, milliarder i økonomisk støtte og blokkeringen av resolusjoner i FNs sikkerhetsråd.

Kanskje inviterer Det hvite hus Gantz, som et utrykk for at Biden har gitt opp samarbeidet med Netanyahu?

The Times of Israel skriver at statsminister Netanyahu er opprørt over Gantz reise, som han mener skjer for å undergrave statsministerens posisjon.

Netanyahu har gitt beskjed til Israels ambassade i USA om å ikke assistere Gantz mens han er i Washington DC, skriver avisen.

Gantz skal være invitert til Det hvite hus for å bedre forholdet mellom de to nære allierte etter at Biden og hans medarbeidere har mistet tålmodigheten med Netanyahu, i følge Times of Israel.

PROTESTER: Demonstranter utenfor Det hvite hus mens Kamala Harris møtte Benny Gantz. De vil ha slutt på utsultingen og bombingen av palestinerne i Gaza. Foto: AP

Krav til Biden

I USA mener flere politiske kommentatorer at Joe Biden må bli hardere i klypa mot Israel. En som har vært involvert i amerikanske utenrikspolitikk i flere tiår er Richard Haass. Han har vært rådgiver for tidligere presidenter og utenriksministre. Han mener at Joe Biden må holde en tydelig tale til israelerne, gjerne i nasjonalforsamlingen Knesset, og fortelle dem at hverken Gaza-krigen eller den langvarige okkupasjonen av palestinsk land er noen løsning, dette er ikke bærekraftig,



I podkasten Ezra Klein Show foreslår han at USA kan kreve at våpnene de sender til Israel ikke skal brukes i tett befolkede områder som Gaza er.

Haass sier også at Israel er i ferd med å miste sympatien hos den unge generasjonen amerikanere, og at det bare er gamle folk som Joe Biden som fremdeles husker Israel som et lite sårbart land.

At støtten til Israel er i ferd med å svekkes hos Israels viktigste partner USA, må synke inn også i Jerusalem og Tel Aviv, mener Haass.

