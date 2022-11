USA skal ha bedt Ukraina fremstå som mer åpne for fredsforhandlinger

– Enhver innrømmelse til Putin, er som en avtale med djevelen. Du vil ikke like prisen den har, sa den ukrainske presidentrådgiver Mykhailo Podoljak på fredag.

Presidentrådgiveren Mykhailo Podoljak med det å inngå avtale med Putin er det samme som å inngå avtale med djevelen. Foto: STRINGER / Reuters

Samtidig var USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan i Kyiv på besøk.

Der forsøkte han ifølge The Washington Post å overtale den ukrainske presidenten til fremstå som mer åpen for fredsforhandlinger med Russland.

Ifølge avisen er den amerikanske regjeringen redd for at den ukrainske presidentes avvisende holdning skal ende i «krigsutmattelse» – både blant dem som støtter landet og dem som forsøker å holde seg nøytrale.

Det skal ikke være noe mål om å presse Ukraina til forhandlingsbordet akkurat nå. Men USA skal altså mene at presidenten og hans krets bør opptre klokere, for beholde den moralske posisjonen.

Krigen tærer på en hel verden. Prisene stiger i mange land samtidig som det er frykt for mangel på mat og energi.

– Det ser ut til at til at viljen til å presse Ukraina til forhandlingsbordet er i ferd med å dukke opp i Washington, påpeker Nupi-forsker Julie Wilhelmsen.

Forsker Julie Wilhelmsen tror ikke det er sannsynlig for fredsforhandlinger nå. Foto: Heiko Junge / NTB

Hun tror likevel ikke et slikt press vil føre frem med det første.

– Slik det ser ut nå, er det ingen muligheter for fredsforhandlinger, sier hun.

Vil ikke forhandle før Putin er vekk

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har de siste månedene avvist alle forslag om samtaler eller forhandlinger med Russland.

Rett etter invasjonen i februar, var Zelenskyj villig til å love ukrainsk nøytralitet og en russisk okkupasjon av deler av Donbas for å stoppe krigen.

Siden da har den ukrainske innstillingen hardnet. Han har gjort det klart at målet nå ikke bare er å forsvare seg, men å ta tilbake hele Ukraina.

Det inkluderer områdene i øst som i september ble tvangsinnlemmet i Russland, og den strategiske viktige Krim-halvøya, som Russland har kontrollert de siste åtte årene.

– Jeg vil dra til Krim. Jeg vil se havet, sa presidenten på onsdag da han ble spurt om det første han vil gjøre hvis Ukraina vinner krigen.

Dessuten nekter han å snakke med Russland, så lenge Putin har makten.

Han spør hvordan de kan forhandle med et regime som flere ganger har brutt avtaler og mener de har bestemmelsesrett over nabolandet.

– Vi vil bare forhandle med en ny president, sa Zelenskyj etter den russiske tvangsinnlemmelsen av de fire ukrainske fylkene.

Wilhelmsen tror Ukrainas mål og fredssamtaler er uforenlige.

– Zelenskyj har uttrykt svært ambisiøse mål i takt med at Ukraina har vunnet frem på bakken. Sett sammen med Russlands brutalitet og forestillingen om at det ikke går an å forhandle med Putin, er det vanskelig å se for seg noen fredssamtaler, sier hun.

Zelenskyjs ordbruk har hardnet etter avsløringene av mulige russiske krigsforbrytelser, blant annet i Butsja og Lyman.

Ødelagte russiske kjøretøy etter en trefning ved Butsja nordvest for Kyiv i begynnelsen av april. Bildet er fra 3. april Foto: Rodrigo Abd / AP

Bløff eller alvor for Putin?

President Vladimir Putin har samtidig, med tapene på slagmarken, gjentatt at Russland er villig til å forhandle.

Han har tidligere bedt USA sørge for at Ukraina er villig til gjenoppta samtalene fra i vår. Putin hevder det er USA som dikterer det ukrainske lederskapet.

Likevel, en tolkning er at ukrainsk kapitulasjon er det eneste presidenten og kretsen rundt ham kan godta.

– For Putin-regimet vil det å tape territoriet de tok i 2014 være et enormt nederlag. Da kan Putins posisjon på hjemmebane komme i fare. Dermed har det blitt slått fast som helt vesentlig å holde på de fire annekterte regionene.

– Dette er også ganske ambisiøse mål, og strider totalt med det Ukraina ser for seg, forklarer Wilhelmsen.

President Vladimir Putin sier han er villig til fredsforhandlinger, men få tror på ham. Foto: Sergei Bobylev / AP

Vestens balansegang

Vesten deler den ukrainske oppfatningen om at Putin – i alle fall per nå – ikke reelt er interessert i forhandlinger.

Men, de vestlige landene begynner å bekymre seg for Ukrainas kompromissløse retorikk, innrømmer kildene til The Washington Post.

– Dette er en utvikling mange har forventet fordi prisen begynner å bli for høy for de europeiske landene og for USA. Det å fortelle sine egne befolkninger at de må fortsette å prioritere Ukraina økonomisk, når de selv sliter med en energikrise og nedgangstider, begynner å bli vanskelig, sier Wilhelmsen.

Den offisielle holdningen er riktignok at Ukraina og ukrainerne betaler den høyeste prisen for krigen. Derfor er det Ukraina som bestemmer når de er klare til å sette seg tilbake ved forhandlingsbordet.

– Inntil videre har Vesten holdt fast ved en støttende retorikk, og fortsatt å si at det kun er Ukraina som har rett til å sette sine egne mål, understreker Nupi-forskeren.

Mandag formiddag sier en talsperson for den tyske regjeringen at de oppfatter Russland som lite villige til å holde fredssamtaler, og at det er opp til Ukraina å beslutte når de vil snakke med Russland.

Men før det skjer, tror diplomatene at Ukraina forsøker å få størst mulig militær fremgang før vinteren setter inn. Og at den ukrainske regjeringen har gjort seg tanker om hva de kan kompromisse på for å få fred.

Samtidig skal sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan ha hatt konfidensielle samtaler med sin russiske motpart, Juri Usjakov, om de russiske atomvåpentruslene, skriver The Wall Street Journal.

Målet skal ha vært å hindre en videre eskalering av krigen.

– Vi har ingenting å si om dette, svarte Kreml-talsmann Dmitrij Peskov noen timer senere.