Russland har nå erklært fire ukrainske områder som russiske

I en stor seremoni I Kreml er det signert fire dokumenter som skal tvangsinnlemme fire ukrainske områder i Russland

Det gjelder Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja.

Det tilsvarer rundt 15 prosent av Ukrainas territorium. Russland har okkupert store deler, men ikke hele området som de nå hevder blir en del av Russland.

På forhånd hadde Putin erklært alle de fire okkuperte områdene som uavhengige, Kherson og Zaporizjzja så sent som torsdag kveld.

– Russland har nå fire nye regioner, sier Russlands president Vladimir Putin under seremonien fredag.

– Folket har bestemt. Det ble tydelig under folkeavstemningene, hevder Putin.

De prorussiske lederne for de okkuperte områdene er alle i Kreml for å møte Putin i sammenheng med annekteringen. Du trenger javascript for å se video. De prorussiske lederne for de okkuperte områdene er alle i Kreml for å møte Putin i sammenheng med annekteringen.

Påstanden fra russisk side er at folk i disse regionene altså selv velger å slutte seg til Russland.

Det er gjennomført folkerettstridige «folkeavstemninger» om innlemmelse i Russland.

De prorussiske myndighetene som Russland har satt inn i disse områdene hevder folk har stemt overveldende for å bli en del av Russland.

Prorussiske ledere sammen med presidenten. Fra venstre Vladimir Saldo (Kherson), Yevgeny Balitsky (Zaporizjzja), Russlands president Vladimir Putin, Denis Pushilin (Donetsk) og Leonid Pasechnik (Luhansk). Foto: MIKHAIL METZEL / AFP

Både tvangsinnlemmelsen i Russland og de ufrie «folkeavstemningen» er kraftig kritisert av FN og demokratier verden over.

Det har også vært en rekke historier om folk som er truet med våpen til å stemme.

INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK (Oppdatert 30.09.2022) INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK (Oppdatert 30.09.2022)

Vendepunkt i krigen

Flere mener at ved å erklære store deler av Ukraina som russisk kan Putin senere hevde at Ukrainas forsøk på å ta tilbake egne landområder er angrep på Russland, til tross for at dette egentlig er ukrainsk område etter folkeretten.

– Vi vil forsvare landet vårt på alle måter og med alt vi har, sier Putin i sin tale på fredag.

– Vi vil også jobbe med å øke sikkerheten i våre nye regioner.

Tidligere president Dmitrij Medvedev, med rødt slips i midten på første rad, under Putins tale. Foto: SKJERMBILDE

Putin hevder at russere i Ukraina ble revet bort fra sitt moderland da Sovjetunionen falt, og at de skal få være en del av nasjonen igjen.

Han sier samtidig at han ikke har et ønske om å gjenopprette Sovjetunionen.

Putin ber Ukraina stoppe all militær aktivitet, og anklager Vesten for å forsøke å gjøre Russland mindre mektig.

Utbombet hus i byen Kramatorsk i okkuperte Donetsk fylke 29. september. Foto: ANATOLII STEPANOV / AFP

Sterke internasjonale reaksjoner

I Ukraina reageres det raseri på Putins uttalelser.

– I talen sin foreslo han at vi skulle «legge ned våpnene og sette oss ved forhandlingsbordet». Jeg minner den gamle senilen om at vi ikke forhandler med terrorister! Dra til helvete, skriver rådgiveren til Ukrainas innenriksminister Pravda Gerashchenko på Telegram.

Ukrainsk flagg i et veikryss i den nylig frigitte landsbyen Vysokopillya i Kherson. Foto: GENYA SAVILOV / AFP

Her hjemme mener Venstres leder Guri Melby at vi er den største sikkerhetspolitiske krisen i Europa siden andre verdenskrig,

– Med annekteringen fjerner Putin det lille snevet av håp om forhandlet løsning, og varsler at denne krigen vil vare lenge, skriver hun til NRK.

EU vil på ingen måte akseptere Russlands tvangsinnlemmelse av de ukrainske områdene.

– Vi avviser og fordømmer den ulovlige annekteringen av de fire områdene. Vi anerkjenner ikke, og vil aldri anerkjenne, de resultatene av den såkalte folkeavstemningen, skriver EU-kommisjonen i en pressemelding.

EU-kommisjonen vedtar nye visumregler fredag. Russere som kan utgjøre en sikkerhetstrussel for EU, får ikke lenger slippe inn i unionen.

Den britiske forsvarsministeren er knusende i sin omtale av Russland.

– Russland har ikke engang kontroll over store deler av områdene. Sannheten er at Russland taper krigen i Ukraina og at deres inkompetente generaler sender tusenvis av mennesker til sin sikre død, kun for å blidgjøre presidenten, skriver Ben Wallace på Twitter.

Krigen fortsetter på bakken

Ukraina har i september tatt tilbake deler av de russisk-okkuperte områdene.

Og mange har dermed sluppet å bli tvunget til å delta på de ulovlige folkavstemningene.

Krigen pågår fortsatt for fullt på bakken i områdene som Putin nå hevder er russiske.

Skjermdump fra guvernør Oleksandr Starukhs Telegram-konto

Fredag ble det meldt at over 20 ukrainere ble drept da russiske raketter traff en bilkolonne i nærheten av byen Zaporizjzja.