Saudi-Arabias kronprins, Mohammed bin Salman, skal ha godkjent drapet på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi. Det er konklusjonen i en amerikansk etterretningsrapport som ble offentligjort fredag.

Samtidig innfører USA visumrestriksjoner for 76 saudiarabere umiddelbart for å hedre Jamal Khashoggi, opplyser USAs utenriksminister Antony Blinken.

Tiltaket har fått navnet «Khashoggi-forbudet».

– Vi har gjort det absolutt klart at Saudi-Arabias angrep på aktivister, dissidenter og journalister må ta slutt. De vil ikke bli tolerert av USA, sier Blinken.

Mange av bevisene i rapporten som har ført til konklusjonen om at kronprinsen beordret drapet, er fortsatt untatt offentligheten.

Vil fryse ut kronprinsen

Rapporten ble laget like etter drapet i 2018 og har fram til nå vært topphemmelig.

Tidligere president Donald Trump ønsket ikke at funnene skulle bli kjent, mens den nye Biden-administrasjonen har inntatt en annen linje overfor kongedømmet.

The New York Times skriver at offentliggjøringen av rapporten signaliserer at president Biden har til hensikt å forsøke å fryse ut kronprinsen.

Ifølge avisen sier offisielle tjenestemenn fra Det hvite hus at de ikke ønsker et brudd i samarbeidet mellom landene, men mer en omorganisering av samarbeidet.

Kobler privatfly til kronprinsen

Den 2. oktober 2018 gikk journalisten Jamal Khashoggi inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. Han ble aldri bli sett igjen.

Samme dag som Khashoggi besøkte konsulatet, ankom flere personer fra saudisk etterretning med privatfly fra Riyadh i Saudi-Arabia til Istanbul.

Privatflyene kobles til Saudi-Arabias kronprins, skrev CNN tidligere denne uken.

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman beordret trolig drapet på den saudiarabiske skribenten Jamal Khashoggi konkluderer en nå offentliggjort amerikansk etterretningsrapport. Foto: Bandar Aljaloud / AP

– Fortell sannheten

Amerikansk etterretning har tidligere konkludert med «middels til høy sikkerhet» at drapet ble beordret av Saudi-Arabias kronprins, som er landets reelle leder.

Mohammed bin Salmans forlovede, Hatice Cengiz har de siste årene snakket med politikere og ledere verden over for å få plassert ansvaret der det hører hjemme.

– Jamal var alt for meg. Han var begynnelsen og slutten. Da jeg møtte ham var han begynnelsen på mitt nye liv. Han var min kommende ektemann. Da han ble drept var det slutten på mitt tidligere liv, skriver Cengiz i et skriftlig intervju med NRK og Jyllands-Posten.

Mohammed bin Salman har sagt at han tar ansvar for drapet, men har avvist at han selv var personlig involvert.