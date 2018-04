– I stedet for å gjøre rettferdig amerikansk eksport til målskive, må Kina stanse landets urettferdige handelspolitikk som er skadelig for USAs nasjonale sikkerhet og som forvrenger det globale markedet. Det sa talsperson for Det hvite hus, Lindsay Walters, i en uttalelse.

Det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua meldte mandag at Kina innfører en toll på 15 prosent på frukt og 25 prosent på andre varer som svinekjøtt.

Til sammen skal det være snakk om 128 ulike amerikanske varer som blir rammet av tollsatsene, som innføres umiddelbart.

– Kinas subsidiering og vedvarende overkapasitet er roten til stålkrisa, sa Walters videre.

Ifølge kinesiske myndigheter skal den nye tollen sikre Kinas interesser og balansere tapene som Kina påføres som følge av at USA har innført en toll på 25 prosent på stål og 10 prosent på aluminium.

USA mener tollen er nødvendig for å beskytte amerikansk industri og at den er viktig for nasjonal sikkerhet.

IMPORTTOLL: USA har innført importtoll på stål og aluminium. Foto: - / AFP

Handelskrig

Kinesiske myndigheter varslet tidlig at de ville innføre mottiltak, hvis USA gjorde alvor av å legge straffetoll på kinesiske varer.

– Kina kommer ikke til å heise noen hvite flagg for å markere overgivelse. Washington vil stupe blindt inn i en tyrefekters røde kappe, skrev myndighetenes talerør Folkebladet i en kommentar for litt over en uke siden.

Kinesere har også sagt at de ikke frykter en handelskrig.

– Kina liker ikke handelskrig. Men for rettferdighetens skyld, har ikke Kina annet valg enn å starte en krig for å få slutt på en krig.

Det skriver Wang Hailou, en forsker ved det kinesiske handelsdepartementet i en kommentar til at Kina nå innfører de nye tollsatsene, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ses på som en advarsel

Men Kinas nye tollsatser overfor USA blir av analytikere sett på som moderate og som en advarsel til amerikanske myndigheter.

Trump-administrasjonen har denne uka varslet at den vil offentliggjøre en liste på kinesiske teknologiprodukter som kan bli ilagt importtoll.

– Hvis de gjør det, vil vi helt klart komme med mottiltak i samme skala og intensitet, sier den kinesiske ambassadøren til Washington, Cui Tiankai, i en kommentar i dag på nettsiden til den statlige TV-kanalen China Global Televison (CGTN).

Amerikansk industri frykter at Kina vil svare med samme mynt og legge straffetoll på viktige amerikanske produkter som fly, biler og soyabønner, skriver Reuters.

FRYKTER MER TOLL: Amerikansk industri frykter at Kina vil innføre toll også på amerikanske fly. Foto: Ng Han Guan / AP

Børsen ned

Børsene i Asia følger Wall Street nedover etter at Kina mandag kunngjorde at de innfører toll på 128 amerikanske varer.

Da børsen i Tokyo åpnet tirsdag falt Nikkei 225-indeksen 1,51 prosent, mens den bredt sammensatte Topix-indeksen falt 1,25 prosent.

– Vi venter at japanske aksjer faller betydelig igjen i dag, heter det i en uttalelse fra Okasan Online Securities.

I Hongkong falt Hang Seng-indeksen med 0,67 prosent, i Kina falt Shanghai-børsen med 1,05 prosent, mens i Sør-Korea falt Kopsi-indeksen med 0,49 prosent.

– Det startet med teknologiaksjene og nå gjelder det «å helle barnet ut med badevannet», sier sjefstrateg J.J. Kinahan i TD Ameritrade.