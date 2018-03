Kina svarer i dag på tiltale etter Donald Trumps planer om å påføre kinesiske varer straffetoll verdt 50–60 milliarder dollar.

Det kinesiske handelsdepartementet serverer en liste over amerikanske varer som kan bli påført toll, verdt tre milliarder dollar, dersom amerikanerne ikke bakker ut.

– Washington bør forkaste ideen om at Kina vil gi etter i denne handelskrigen, for Kina kommer ikke til å heise noen hvite flagg for å markere overgivelse. Washington vil stupe blindt inn i en tyrefekters røde kappe, skriver myndighetenes talerør Folkebladet i en kommentar.

STUPER: Frykten for en handelskrig førte til at børsprisene i Kina og Hongkong stupte da de åpnet i dag. Foto: JOHANNES EISELE / AFP

– Vil skremme

Avisen skriver at mange analytikere har tolket Trumps utspill som et forsøk på å skremme og sette Kina på sidelinjen.

– Dette er bare en ny måte for ham å vise verden sine muskler, men han har ikke noe mer innflytelse over Kina enn hans forgjengere hadde, skriver Folkebladet.

I kommentaren hevdes det at dersom Trumps administrasjon er irrasjonell nok til å tro at en handelskrig vil være lønnsom, så tror de feil.

– Trumps velkjente raserianfall viser at hans image er en forestilling, og at han er en av de mest uinspirerende amerikanske presidentene, skriver Folkets dagblad.

TRUMP: Avisen Folkets dagblad hevder at Trump er en av de«mest uinspirerende amerikanske presidentene», etter at han lanserte planen om å påføre kinesiske produkter toll. Foto: Susan Walsh / AP

Ginseng og vin

Listen Kina svarer med, viser at det kan bli innført importtoll på femten prosent på 128 amerikanske produkter, verdt 977 millioner amerikanske dollar. Produkter som frukt, ginseng, vin og stålrør er på denne listen.

Det vil også kunne bli innført 25 prosent importtoll på en rekke andre produkter, som svin og resirkulert aluminium, verdt nesten to milliarder dollar.

– Kina ønsker ikke en handelskrig, men frykter det ikke. Vi er selvsikre og i stand til å håndtere enhver utfordring, heter det i en uttalelse fra Kinas ambassade i Washington.

– Mot sin hensikt

Kina skriver i uttalelsen at landet håper at USA snur før det er for sent, og tar kloke avgjørelser.

– Det amerikanske utspillet virker imot sin hensikt. Det vil skade amerikanske forbrukeres interesser, selskaper og finansmarkeder. De setter internasjonal handelspolitikk i fare og truer den økonomiske stabiliteten i verden.

USA vil ikke bare ta et oppgjør med det store handelsunderskuddet, men mener også at kineserne stjeler amerikansk opphavsrett på teknologi.

Kinas ambassadør til Washington, Cui Tiankai, mener dette tankegodset er diskriminerende.

– Folk i Kina og andre utviklingsland er også i stand til nytenking. USA bør ikke tro at de har monopol på innovasjon og at andre bare stjeler fra dem, sier han i et innlegg på Facebook.