Hun ble født i 1980 mens diktatoren Augusto Pinochet regjerte i Chile. Ifølge Marianne Skoglunds biologiske mor ble datteren stjålet fra henne ved hjelp av en falsk underskift.

Mens adoptivforeldre fikk høre at moren ga fra seg barnet sitt fordi hun ikke kunne ta hånd om henne, forteller hennes chilenske mor at hun hadde lett og lett etter jenta si.

– Hun tar dette fryktelig tungt. Hun visste ikke om jeg levde og gikk bare og ventet på at jeg skulle dukke opp, sier Marianne til SVT.

Svensk TV avslører at et ukjent antall barn som ble adoptert ifra Chile til Sverige i perioden 1971 til 1992, kan ha vært utsatt for menneskehandel.

Papirjuks og ulovligheter er avdekket gjennom et samarbeid mellom SVT og den chilenske kanalen Chilevision. Journalistene har gransket adopsjonsdokumenter og sammenlignet opplysningene der med forklaringene til barnas biologiske foreldre.

Mener underskriften ble forfalsket

I flere tilfeller stemmer ikke opplysningene overens, og i noen tilfeller virker dokumentene å være forfalsket. Det dreier seg om nettverk hvor sosialarbeidere aktivt søkte opp barn som kunne adopteres bort.

Juanita Yáñez, moren til Marianne Skoglund, forteller:

– En sosialarbeider oppsøkte meg på sykehuset da Marianne var nyfødt. Etter en liten stund kom hun tilbake og tok Marianne fra meg. De sa ikke hvor de brakte henne. Når jeg så lette etter henne sa de at jeg hadde underskrevet på et papir og at jeg godkjente en adopsjon, men det er ikke sant. Jeg kunne ikke engang skrive på den tiden, sier hun til SVT.

Blant adopsjonspapirene til Marianne finnes det en utførlig forklaring, skrevet av sosialarbeideren, men Juanita Yáñez sier at alt som står der er oppspinn.

– Mafiavirksomhet

Den tidligere sjefen for barnevernsmyndighetene i Chile, Marta Garcia, sier til de to tv-stasjonene at nettverket oppsøkte gravide eller nybakte mødre i fattige områder.

SIER DE TJENTE PENGER PÅ ADOPSJONER: Marta Garcia var sjef for barnevernsmyndighetene i Chile på 80-tallet. Hun hevder advokater, sosialarbeidere og leger samarbeidet og at de tjente penger på adopsjonene. Foto: Chilevision

– For at de skulle adoptere bort sine barn, tilbød de dem for eksempel penger eller skolegang til deres øvrige barn, sier hun. Hun sier flere ledd var involvert i prosessen og kaller det mafiavirksomhet.

SVT har kontaktet en rekke av de aktuelle adopterte barna i Sverige. Av 25 stykker, er det 16 som mener at adopsjonen ikke ble gjort på rett måte. I fem av tilfellene som kanalene har sett på, hevder barnas biologiske foreldre at barna ble tatt mot deres vilje.

Adoptionscentrum, som er Sveriges største formidler av adoptivbarn, sier de har utredet lignende påstander tidligere uten å finne noe ulovlig.

– Vi kjenner oss trygge på adopsjonene skjedde helt i henhold til de lover og regler som gjaldt på 70-, 80- og begynnelsen av 90-tallet, sier lederen av foreningen, Margret Josefsson.

Hun sier virksomheten også er blitt gransket av chilenske myndigheter og at de konkluderte med at alt var håndtert på korrekt vis.

– Neppe til Norge

– Jeg kjenner ikke til noen slike historier fra Chile, men kan ikke utelukke at noe slikt kunne skje i de første urolige årene etter militærkuppet i 1973, sier daglig leder i Adopsjonsforum i Norge, Øystein Gudim, til NRK.

Han forteller at de er den eneste foreningen som har formidlet adopsjoner fra Chile. De startet med det først i 1986 og Gudim mener alt gikk riktig for seg da.

Fra 1986 til 1992 formidlet Adopsjonsforum 86 barn fra Chile til Norge.

Også i 2014 ble adopsjonene i Pinochet-tiden diskutert i chilenske medier. Da ble det opprettet et DNA-register i landet til arbeidet med å granske ulovlige adopsjoner. Det ble hevdet at flere barn var blitt erklært dødfødte, mens de i virkeligheten ble adoptert bort.