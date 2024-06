Ukraina: Vil ha vestlige militærinstruktører på ukrainsk jord

Forespørselen fra Ukraina skal ha kommet i et offisielt brev denne uka til allierte land. Brevet kommer fra Ukrainas president og forsvarsminister, sier Frankrikes president Emmanuel Macron, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Bakgrunnen er at ukrainske myndigheter prøver å mobilisere flere titusen nye soldater som skal sendes til fronten i kampen mot de russiske invasjonsstyrkene.

En ny mobiliseringslov skal gjøre det enklere for det ukrainske forsvaret å få flere soldater til fronten.

Vestlige instruktører har tidligere trent ukrainske soldater i utlandet, men ikke på ukrainsk jord.

I brevet fra fra den ukrainske presidenten og forsvarsministeren står det ifølge Macron at «vi trenger dere for å trene oss opp raskere og at dere må gjøre det i vårt land».

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, er i Frankrike i forbindelse med 80-årsmarkeringen for D-dagen i Normandie etter andre verdenskrig.

I dag skal han møte den franske presidenten i Elyséepalasset.

Det har vært spekulert i om Macron etter møtet vil annonsere at han vil sende franske militærinstruktører til Ukraina.

Men Macron sier at Frankrike vil møte de andre allierte landene for å ta en avgjørelse i saken.

– Vi jobber med våre partnere og skal ta en kollektiv avgjørelse, sier Macron.

Vestlige land tar stadig nye skritt for å hjelpe Ukraina militært. Nylig bekreftet USAs utenriksminister Antony Blinken at Ukraina kan bruke våpnene de mottar av USA mot mål på russisk territorium.

En eldre kvinne foran huset sitt i Kherson som er ødelagt av krigen. Foto: GENYA SAVILOV / AFP

Vil trene jagerflypiloter

Torsdag sa Macron også at Frankrike skal inngå et tettere militærsamarbeid med Ukraina.

Det innebærer blant annet at Frankrike vil sende franske jagerfly av typen Mirage 2000 til Ukraina og trene opp deres piloter i Frankrike.

Det er ikke spesifisert hvor mange jagerfly Ukraina skal få.

Macron sier til fransk TV at Zelensky på møtet i dag vil få tilbud om at pilotene får opptrening alt i sommer.

– Du trenger normalt fem til seks måneder. Så mot slutten av året vil pilotene være klare, sa Macron.

I tillegg vil Frankrike utstyre og trene en hel brigade på 4500 ukrainske soldater på fransk jord.

Frankrikes president Emmanuel Macron skapte furore tidligere i vår med uttalelser om at det ikke er utenkelig å sende vestlige soldater til Ukraina.

Men Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa denne uka at NATO ikke har planer om å sende soldater til Ukraina.

EU klare til å starte medlemskapssamtaler med Ukraina

Fredag skrev Financial Times at EU-kommisjonen vil anbefale at medlemskapssamtaler med Ukraina starter denne måneden Financial Times etter å ha fått opplysninger av tre kilder med kjennskap til samtalene

Ukraina søkte om medlemskap i unionen kort tid etter at Russland innledet sin fullskala invasjon av landet i februar 2022, og landet ble gitt kandidatstatus sammen med Moldova noen måneder senere. Året etter fulgte Georgia etter.

EU-kommisjonen presser på for å innlede formelle forhandlinger med de ukrainske og moldovske regjeringene denne måneden.

Fredag vil den erklære at Ukraina nå oppfyller kriterier om blant annet korrupsjonstiltak og lobbyvirksomhet, skriver Financial Times.

Tidligere har også Politico meldt at EU ville starte medlemskapssamtalene i juni, og at tjenestepersoner i EU har lagt press på Ungarn til å godta det neste skrittet i prosessen mot ukrainsk EU-medlemskap.

Avisa skriver også at Georgia, som nylig innførte en såkalt utenlandsk agent-lov etter advarsler fra EU og vestlige land, vil ikke få et slikt grønt lys fredag.